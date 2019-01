Projekt Anjelský darček priniesol radosť nadaným deťom

Organizátori pobytu pre nadané deti v ňom vidia spôsob, ako ich oceniť.

14. jan 2019 o 12:40 (iz)

REPIŠTE. Najmä vďaka sponzorom a partnerom sa podarilo uskutočniť originálny projekt Anjelský darček 2018. Ladislav Moško sa rozhodol osloviť mesto aj firmy a získať tak dostatok zdrojov na zorganizovanie štvordňového pobytu (27. do 30. 12.) v prírode pre talentované deti, ktoré však nemajú ideálne hmotné zázemie.

Pre 24 detí zo základných škôl v Žiari nad Hronom a v Hliníku nad Hronom tak mali Vianoce aj neobyčajnú príchuť zážitkov a dobrodružstiev – stretli sa v horskej chate U DANIELA v Repišti.

„Ide o projekt zameraný na podporu nadaných detí, ktoré majú v škole vynikajúce výsledky, dobre sa učia, majú vzornú dochádzku a vedia excelentne komunikovať. Hoci nemajú také hmotné zabezpečenie ako mnohí iní, snažia sa na sebe pracovať,“ objasnil zámer projektu Moško.

Anjelský darček má deti motivovať, je to spôsob, ako ich oceniť za ich celoročné snaženie.

„Určite by sa to však nepodarilo bez štedrých sponzorov. Každému jednému by som chcel preto poďakovať,“ odkázal organizátor charitatívneho projektu partnerom.