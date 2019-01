Tréner prezradil, kde hrajú neradi. Jesenným kráľom v okrese je Repište

Staronovým lídrom okresu je Repište. Jesenná časť sezóny im vyšla na výbornú, čo sa odzrkadlilo na atmosfére v kabíne.

15. jan 2019 o 10:41 Vladimír Širáň

REPIŠTE. Mužstvo, ktoré dlhodobo okupuje popredné pozície v okresných súťažiach je tím Repište. Ináč to nie je ani po jesennej časti, kde hráči Repišťa okúsili chuť prehry len trikrát. Túto skvelú bilanciu ako aj jesennú časť sezóny nám zhrnul tréner TJ Sokol Repište Martin Slaný.

Po jesennej časti ste na prvom mieste. K čomu to pripisujete?

- Pred začiatkom súťaže sme si nedávali žiadne konkrétne ciele do budúcna. Vždy sme sa sústredili iba na najbližší zápas a do každého zápasu sme išli s cieľom vyhrať. Dôležitým faktorom bolo aj to, že sa nám vyhýbali zranenia a kartové tresty, preto sme až na pár výnimiek nastupovali do zápasu s kompletným kádrom.

Ako ste spokojní s jesennou časťou?

- Keďže sme po polke sezóny na prvom mieste, musíme byť maximálne spokojní.

Aká je aktuálne nálada v mužstve?

- Nálada je výborná. Na jeseň sa nám darilo, chlapci si zápasy užívali a dobrú atmosféru z ihriska sme si preniesli aj do kabíny. Po náročnej jeseni sme si dobre oddýchli a už sa všetci tešíme zimnú prípravu a nasledujúcu jarnú časť sezóny.

V domácom prostredí ste nenašli premožiteľa. Ako hodnotíte túto šnúru?

- Vieme, že sme na domácom ihrisku už dlhú dobu neprehrali, ale pri zápasoch