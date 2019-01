V Žiari sa chvália, že chodníkový zákon zvládajú, v Kremnici novelu kritizujú

V historickom meste nemá uličky a schodiská kto čistiť, chýbajú aktivační pracovníci. Primátor ponúka prácu aj dôchodcom.

15. jan 2019 o 9:37 Ivana Zigová

ŽIAR N. HRONOM/KREMNICA. Takzvaná chodníková novela priniesla v máji zmenu aj vo fungovaní zimnej údržby.

Kým dovtedy sa o chodníky mali starať vlastníci alebo správcovia priľahlých nehnuteľností, po novom je táto povinnosť na pleciach miest a obcí.

Zimnú údržbu s ďalšími kilometrami komunikácií však mnohé slovenské samosprávy nezvládajú.

V Žiarskom okrese problémy hlásia z Kremnice, naopak v Žiari nad Hronom tvrdia že na zmenu sa dalo pripraviť.

V Kremnici vyzývajú ľudí, aby odhŕňali na dohodu

„Novela chodníkového zákona nám priniesla 35- až 40-percentný nárast udržiavaných chodníkov a všetkých verejných priestranstiev. Vzhľadom na to, že počet aktivačných pracovníkov je oveľa nižší, ako bol v minulom období, dnes je to v Kremnici šesť – sedem ľudí, nie je reálne to zvládnuť,“ okomentoval situáciu primátor Kremnice Alexander Ferenčík (nezávislý).