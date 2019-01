Poštu v Banskej Štiavnici zrekonštruujú

Banskoštiavničanov čakajú aj nejaké obmedzenia.

15. jan 2019 o 11:22 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Priestory pošty na Kammerhofskej ulici v Banskej Štiavnici sú v technicky nevyhovujúcom stave a čaká ich rekonštrukcia. Tá má podľa slov hovorkyne spoločnosti Slovenská pošta Evy Rovenskej priniesť zvýšenie pohodlia pre zákazníkov, ale aj pre zamestnancov.

„Náklady na celkovú rekonštrukciu priestorov, ktorá zahŕňa všetky stavebné úpravy interiéru, výmenu dverí a okien, vybudovanie novej elektrickej siete, vykurovacích a vzduchotechnických zariadení, rekonštrukciu vodovodnej siete a celkovú vonkajšiu úpravu budovy pobočky sú takmer 450-tisíc eur,“ konkretizovala Rovenská. Ako potvrdila, zavedenie vyvolávacieho systému tu neplánujú.

Rekonštrukčné práce by mali ukončiť v polovici leta tohto roku. K obmedzeniam otváracích hodín došlo už v uplynulých dňoch a miestni ich môžu v istom rozsahu čakať aj v nasledujúcom období, služby pritom v budove presťahovali do náhradných priestorov.

Kým podľa informácií zverejnených na webe Slovenskej pošty mala pobočka dosiaľ otváracie hodiny počas týždňa od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 10. hodiny, po novom by mala byť otvorená v pondelok až piatok od 8.30 do 16.30 a v sobotu tak ako dosiaľ.