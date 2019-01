Fašiang Cup mení dejisko. Jubilejný ročník bude podľa organizátorov výnimočný (ŽREB + VIDEO)

Hrať sa nebude na Skalke, ale po prvýkrát v zrekonštruovanej hale v Kremnici.

16. jan 2019 o 16:26 Vladimír Širáň

KREMNICA. Jubilejný 10. ročník obľúbeného futsalového turnaja sa uskutoční cez víkend 9. a 10. februára.

Exhibičný zápas či turnaj žiakov

Okrem bojov o trofej čaká divákov aj viacero exhibičných akcií.

„Chceme, aby bol jubilejný Fašiang Cup výnimočný. Novinkou bude turnaj žiakov, ktorý sa uskutoční v piatok pred hlavným turnajom. Tiež nás čaká exhibičný zápas starých pánov,“ prezradil organizátor Ivan Mriška.

Za deväť rokov si fašiangový turnaj získal veľkú popularitu. Na Skalke panovala vždy výborná atmosféra, no organizátori sa rozhodli presťahovať podujatie do Kremnice.

„Športová hala v Kremnici prešla kompletnou rekonštrukciou a preto sme sa rozhodli pre túto variantu. O Fašiang Cup v posledných rokoch nie je záujem len zo strany hráčov, ale i divákov. A práve oni budú mať väčší komfort v Kremnici, čo potvrdili aj zápasy obnovenej Zimnej ligy,“ ďalej povedal Mriška a podotkol:

Hrať sa bude v Kremnici

Víťazi posledných ročníkov: 2010 – No Fear Bystricoviny 2011 – ŠK Stará Kremnička 2012 – All Stars 2013 – Legionári 2014 – Internacionáli Nová Baňa 2015 – Tigers United 2016 - Tigers United 2017 - Tigers United 2018 – TNF Mia San Mia Kanianka 2019 - ???

„Ďakujeme Mestu Kremnica a najmä pánovi primátorovi Alexandrovi Ferenčíkovi, že sme našli spoločnú reč, a že toto podujatie, na ktoré prichádzajú ľudia z celého Slovenska, zavíta do Kremnice.“

O cennú trofej sa bude už tradične hrať v štyroch skupinách. V každej bude päť tímov, postup do druhého hracieho dňa si vybojujú prví traja.

„Zo záujmu tímov sa veľmi tešíme. Zároveň nás však mrzí, že sme do turnaja nemohli registrovať viac účastníkov. Síce sme sa pohrávali s myšlienkou rozšíriť Fašiang Cup, no nakoniec sme sa rozhodli pre zachovanie pôvodného formátu. Aby si každý do sýtosti zahral,“ uzavrel Ivan Mriška.

Hala v Kremnici, kde sa bude hrať. (zdroj: www.alexanderferencik.sk)

Skupiny sú pomenované po významných futbalistoch z nášho regiónu.

SKUPINA MILANA ŠKRINIARA

Hyeny Kremnica

Poriadne slipy

Bianconeri

Parížania

FC GALACTICOS UNITED Prievidza

SKUPINA VIKTORA BUDINSKÉHO

Inter Horná Ves

OFK Štart Prenčov

Belasí

Wartburgovci Žiar nad Hronom

KERAM Lučenec

SKUPINA ĽUBOMÍRA URGELU

Galacticos Banská Bystrica

Driapači

Atletico Novejsa

Malachov

Sokolíci Žarnovica

SKUPINA LUKÁŠA TESÁKA

TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka

Tigers Utd.

Mašiny Malinová

Lesná zver Trnava

AC Hradec - Králiky

PROGRAM FAŠIANG CUPU 2019

SKUPINY (9.2., 1x15 min.)

SKUPINA MILANA ŠKRINIARA

Hyeny Kremnica, Poriadne slipy, Bianconeri, Parížania, FC GALACTICOS UNITED Prievidza

09:00 – 09:15 Poriadne slipy - Prievidza

09:15 – 09:30 Bianconeri - Parížania

09:30 – 09:45 Prievidza - Bianconeri

09:45 – 10:00 Hyeny Kremnica - Poriadne slipy

10:00 – 10:15 Bianconeri - Hyeny Kremnica

10:15 – 10:30 Parížania - Prievidza

10:30 – 10:45 Hyeny Kremnica - Parížania

10:45 – 11:00 Poriadne slipy - Bianconeri

11:00 – 11:15 Parížania - Poriadne slipy

11:15 – 11:30 Prievidza - Hyeny Kremnica

SKUPINA VIKTORA BUDINSKÉHO

Inter Horná Ves, OFK Štart Prenčov, Belasí, Wartburgovci Žiar nad Hronom, KERAM Lučenec

11:45 – 12:00 OFK Štart Prenčov - KERAM Lučenec

12:00 – 12:15 Belasí - Wartburgovci Žiar nad Hronom

12:15 – 12:30 KERAM Lučenec - Belasí

12:30 – 12:45 Inter Horná Ves - OFK Štart Prenčov

12:45 – 13:00 Belasí - Inter Horná Ves,

13:00 – 13:15 Wartburgovci Žiar nad Hronom - KERAM Lučenec

13:15 – 13:30 Inter Horná Ves - Wartburgovci Žiar nad Hronom

13:30 – 13:45 OFK Štart Prenčov - Belasí

13:45 – 14:00 Wartburgovci Žiar nad Hronom - OFK Štart Prenčov

14:00 – 14:15 KERAM Lučenec - Inter Horná Ves

SKUPINA ĽUBOMÍRA URGELU

Galacticos Banská Bystrica, Driapači, Atletico Novejsa, Malachov, Žarnovica

14:30 – 14:45 Driapači - Žarnovica

14:45 – 15:00 Atletico Novejsa - Malachov

15:00 – 15:15 Žarnovica - Atletico Novejsa

15:15 – 15:30 Galacticos Banská Bystrica - Driapači

15:30 – 15:45 Atletico Novejsa - Galacticos Banská Bystrica

15:45 – 16:00 Koma - Žarnovica

16:00 – 16:15 Galacticos Banská Bystrica - Malachov

16:15 – 16:30 Driapači - Atletico Novejsa

16:30 – 16:45 Malachov - Driapači

16:45 – 17:00 Žarnovica - Galacticos

SKUPINA LUKÁŠA TESÁKA

TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka, Tigers Utd., FC Lehota, Lesná zver Trnava, AC Hradec Banská Bystrica

17:15 – 17:30 Tigers Utd. - AC Hradec - Králiky

17:30 – 17:45 Mašiny Malinová - Lesná zver Trnava

17:45 – 18:00 AC Hradec - Králiky - Mašiny Malinová

18:00 – 18:15 TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka - Tigers Utd.

18:15 – 18:30 Mašiny Malinová - TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka

18:30 – 18:45 Lesná zver Trnava - AC Hradec - Králiky

18:45 – 19:00 TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka - Lesná zver Trnava

19:00 – 19:15 Tigers Utd. - Mašiny Malinová

19:15 – 19:30 Lesná zver Trnava - Tigers Utd.

19:30 – 19:45 AC Hradec - Králiky - TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka

VYRAĎOVACIE BOJE (10.2., hrá sa 2x10 min.)

OSEMFINÁLE

10:00 – 10:20 2C – 3D

10:20 – 10:40 2D – 3C

10:40 – 11:00 2B – 3A

11:00 – 11:20 2A – 3B

ŠTVRŤFINÁLE

11:40 – 12:00 1A – 2C/3D

12:00 – 12:20 1B – 2D/3C

12:20 – 12:40 1C – 2B/3A

12:40 – 13:00 1D – 2A/3B

SEMIFINÁLE

13:00 – 13:20 1A/2C/3D – 1B/2D/3C

13:20 – 13:40 1C/2B/3A – 1D/2A/3B

Exhibičný zápas:

Prievidza starí páni – Kremnica/Horná Ves starí páni (2x15 minút)

O 3. MIESTO

14:40 – 15:00 Porazení semifinalisti

FINÁLE

15:00 – 15:20 Víťazi semifinále

15:30 Vyhlásenie víťazov, ukončenie turnaja

(POZOR, časy sú len orientačné. Tímy sú povinné dostaviť sa do dejiska turnaja s časovým predstihom)