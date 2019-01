Obrovský úspech žiarskeho gymnazistu: Tanečník Tomáš (17) sa stal majstrom Nemecka

Na majstrovstvách sveta v tanečných formáciách podporoval stredoškoláka Tomáša Legíňa jeho vlastný rodinný fanklub.

16. jan 2019 o 19:36 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM/NEMECKO. Len 17-ročný Tomáš Legíň z Lovčice - Trubína si počas jazykového pobytu v Nemecku vyskúšal, aké to je tancovať za reprezentáciu.

Nie však za slovenskú, ako by ste si mohli myslieť, ale za tú nemeckú – so špeciálnym povolením.

Spoločne so známym dolnosaským tenečným klubom BTSC, ktorý sa venuje okrem iného aj štandardným formáciám, dosiahol ešte koncom minulého roka obrovský úspech.

Zvíťazili na majstrovstvách Nemecka a o niečo neskôr obsadili aj tretiu priečku na majstrovstvách sveta v maďarskom meste Pécs.

Pomáha mu Tatiana Drexler

Stredoškoláka Tomáša, ktorý sa predtým tancu venoval dvanásť rokov v žiarskom TŠK Stella a vo svojej kategórii dosiahol najvyššiu amatérsku triedu S, úspech nesmierne teší.

Hoci je v tíme z Braunschweigu cudzincom, nemčina mu už problém nerobí a s kolegami si rozumie.

„Všetci sú super. Od začiatku mi veľmi pomáhali a boli veľmi milí. Ani nevnímam to, že som najmladší,“ pochvaľuje si spoluprácu s nemeckými tanečníkmi.

Na to, že bude niekedy súťažiť na majstrovstvách Nemecka, nikdy nepomyslel. Do krajiny sa gymnazista prišiel zdokonaliť v jazyku, no zároveň nechcel prestať tancovať.

Mladému tanečníkovi veľmi pomáha slovenská trénerka a sama bývalá tanečnica Tatiana Drexler známa aj z televíznych šou Let’s Dance a Star Dance.

"Keď som prišiel do Nemecka, ozval som sa jej, či môžem trénovať v jej klube. Keď sme sa neskôr osobne stretli, mala už pre mňa všetko vymyslené. Vybavila mi miesto vo formačnom tíme v nedaľekom meste Braunschweig, čo videla ako najlepšiu možnosť pre môj tanečný rozvoj. Tím patrí medzi svetovú špičku v štandardných formáciách a bol v tom čase 10-násobným majstrom sveta a 19-násobným majstrom Nemecka práve vo formáciách, “ priblížil študent.

Podporu našiel aj u svojej hosťovskej rodiny v Hannoveri.

Nezvyčajný pocit

Spoločnú choreografiu Light and Darkness sa Tomáš naučil pomerne rýchlo, začal v septembri a už o tri týždne tancoval prvú šou. V novembri svoje schopnosti ukázal aj na samotnom nemeckom šampionáte.

„Kroky som sa naučil rýchlo. Náročnejšie bolo zohrať sa s partnerkou, no zvládli sme to. V páre to musí fungovať. Keďže choreografia trvá šesť minút, nie je to úplne sranda,“ hovorí o tom, ako s Josephine postupne vytvorili zohratý pár.

Tréningy boli náročné, cez víkendy mu zabrali päť – šesť hodín, v pondelky a v piatky tri až štyri hodiny. Musel ich zladiť s dochádzaním a samozrejme s povinnosťami v škole.

Cieľavedomý tanečník si súťaže užíval. „Majstrovstvá Nemecka boli úplne iné ako u nás na Slovensku. Myslím atmosféru, počet divákov a podobne. Konali sa v obrovskej hale v našom domovskom Braunschweigu, takže nám všetci fandili. Záznam šiel aj v televízii,“ spomína si na nedávny silný zážitok.

Majstrovstvá sveta v Maďarsku si nenechala utiecť Tomášova rodina. Do auta nasadli mamina, ocino, brat aj starí rodičia – slovenského stredoškoláka v nemeckom tíme tak podporoval jeho vlastný rodinný fanklub.

„Bolo však prinajmenšom nezvyčajné netancovať za Slovensko. Boli tam naši, ale aj hosťovská rodina z Hannoveru, v porote sedel aj jeden z trénerov, ktorý chodieva do Žiaru – takže to bol veľmi príjemný pocit a veľká zodpovednosť zároveň, aby som ich nesklamal,“ opisuje svoje pocity tanečník.

Vráti sa na vysokú?

Tomášov jazykový pobyt v Nemecku potrvá do konca júna, doma ho potom čaká maturita.

V Nemecku chce zatiaľ pokračovať aj v súťažnom tancovaní, od januára do marca tam pokračujú súťaže 1. Bundesligy, ktorej sa s tímom zúčastní.

Už dnes však rozmýšľa, že po absolvovaní slovenskej strednej školy by sa do cudziny vrátil na vysokú.