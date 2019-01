Aj Kremnica má svoju medovinu. Stoja za ňou otec a syn

Receptúru, ktorá ľudí zaujala, si otec a syn Setnickí ochraňujú.

19. jan 2019 o 16:36 Ivana Zigová

KREMNICA. Kremnica je známa svojím medom z miestnych lesov. Úle v okolí mesta tu nedávno založili samotní mestskí lesníci, ktorí tak chceli oživiť zabudnutú tradíciu.

Pravú Kremnickú medovinu, ktorú mohli návštevníci historického mesta ochutnať napríklad aj počas decembrových vianočných trhov v medzibrání, však nevyrábajú lesníci, ale jedna z tunajších rodín.

Víno s dušou medu

„Prvýkrát sme to vyskúšali pred troma rokmi, ocino si urobil len tak pre seba päť litrov, takých testovacích, a bol spokojný. Po úspechu sme sa rozhodli, že jej urobíme viac,“ popísal Martin Setnický, syn Jaroslava Setnického, ako začínali.

V uplynulej sezóne jej už dokázali vyprodukovať rovných sto litrov.

„Je to čisto prírodný proces. Máme vlastnú receptúru, tú neprezradím, no každý si môže do svojej medoviny pridať čo chce – koreniny, ovocie v určitých dávkach a podobne,“ naznačil Martin.

„Víno s dušou medu“ – to je slogan, ktorý otec a syn Setnickí používajú, ako mladší z nich vysvetlil, medovina je v podstate víno z medu, a tak ju týchto pár slov dokonale vystihuje.

Včelnica v Lúčkach

Medovina nie je jediným včelím produktom, ktorým si Setnickí získavajú povesť lokálnych včelárov. Samozrejmosťou je med, no pre zdravie sú prínosné aj propolisová tinktúra či peľová kaša.

„Je to len voda, med a peľové zrnká – upravený na priamu konzumáciu a spracovaný už včelami. Je výborná na budovanie imunity, ale napríklad aj pri problémoch s pleťou,“ poradil Martin.

Hlavným včelárom zostáva vo včelnici v obci Lúčky neďaleko historického mesta Martinov otec Jaroslav.

„Mamina mu pomáha pri vytáčaní a ja s ním chodievam kočovať do okolia Veľkého Krtíša. Náš agátový med je odtiaľ a ten lipový je lokálny, teda z okolia Kremnice,“ objasnil Kremničan, ktorého v meste poznajú ako podnikavého mladíka. Sám sa zatiaľ za včelára nepasuje.

"Príde to zrejme s vekom. Na túto prácu treba veľkú trpezlivosť a tú momentálne nemám,“ zhodnotil s úsmevom Martin.