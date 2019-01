Ocenenie pre štefultovských hasičov: Pomohli pri dopravnej nehode

Hasiči oceňovali kolegov z radov profesionálov a dobrovoľníkov.

BANSKÁ ŠTIAVNICA. V rámci podujatia Hasiči Hasičom 2018 ocenili minulý piatok (18.1.) v Poltári viaceré výnimočné činy profesionálov a dobrovoľníkov v Banskobystrickom kraji.

V kategórii hasičský čin kolektívu sa za záchranu ľudských životov pri dopravnej nehode dočkali pocty členovia DHZ mesta Banská Štiavnica – časť Štefultov.

Pomohli kolegom, ktorí havarovali

Štefultovskí hasiči sa koncom júna vracali zo súťaže po štátnej ceste Hodruša Hámre - Banská Štiavnica, keď v lokalite Červená studňa došlo k dopravnej nehode.

Na mieste havarovali ich kolegovia – dobrovoľní hasiči z obce Počúvadlo. Štefultovčania nezaváhali a posádke auta s prívesom pomohli.

„Situácia vznikla v priebehu okamihu, auto bolo otočené. Stihol som povedať nášmu šoférovi, aby reguloval dopravu a moji ľudia vyskákali a začali dávať prvú pomoc. Ja ako veliteľ som prevzal dohľad nad udalosťou až do príchodu záchranky a ďalších zložiek. Boli sme tam prví, a tak sme robili, čo sme mohli a vedeli,“ opísal udalosť Vladimír Jarábek ml., veliteľ dobrovoľníkov z banskoštiavnickej mestskej časti.

Ocenenie, ktoré si prevzali z rúk prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého, pre členov zboru veľa znamená.

„Je pre nás výzvou do budúcna a dáva nám ďalšiu chuť do práce. Boli sme milo prekvapení, že vybrali práve nás, pretože zásahová činnosť sa postupne dostáva do praxe po celom Slovensku,“ zareagoval Jarábek.

Organizujú aj fajermanskú zabíjačku

V obci sa k hasičskej tradícii ako členovia zboru hlásia aj v súčasnosti desiatky mužov a žien.

„Dobrovoľný hasičský zbor má u nás svoju históriu – začal v Štefultove pôsobiť už v roku 1904 a v rámci Slovenska patrí medzi tie, ktoré majú najväčšie členské základne na počet obyvateľov,“ poznamenal Jarábek.

Štefultovskí dobrovoľní hasiči pomáhali začiatkom tohto roku pri hasení požiarov rodinných domov vo Svätom Antone aj v samotnom Štefultove.

Okrem zásahov sa však venujú aj súťažiam, prevencii, hliadkovaniu na kultúrnych podujatiach mesta, práci s deťmi, ktorú by chceli do budúcna rozvíjať viac, a organizovaniu rôznych spoločenských podujatí pre miestnych.

„Napríklad vo februári chystáme Štefultovskú fajermanskú zabíjačku,“ pozval hasičský veliteľ.

Tradíciou sú aj oslavy sviatku sv. Floriána – patróna hasičov a novinkou boli vlani napríklad Štefultovskye haluške – súťaž tímov vo varení obľúbeného pokrmu.

Štefultovská hasičská zbrojnica je známa aj tým, že v nej pri rôznych voľbách otvárajú volebnú miestnosť.

Vlani tiež mesto Banská Štiavnica, pod ktorým DHZ v Štefultove pôsobí, na obnovu vybraných priestorov slúžiacich hasičom získalo dotáciu.