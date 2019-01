Papierové predpoklady išli bokom. Vo finále rozhodla skúsenosť starých pánov z Hornej Vsi (VIDEO + FOTO)

Ceny najlepším odovzdávali primátor Kremnice Alexander Ferenčík a hlavný sponzor ligy Róbert Palík.

20. jan 2019 o 14:29 Ivan Mriška

KREMNICA. Bolo to fantastické divadlo, ktoré sledovalo 300 ľudí. Finále obnovenej INCITÉ Zimnej ligy v Kremnici slávilo úspech.

Vo finálovom dni išli papierové predpoklady zo základnej časti bokom a víťazstvo si vybojoval tím Old boys Horná Ves.

„Do turnaja sme išli s malými očakávaniami, dali sme sa dokopy poväčšine stará partia hráčov z Hornej Vsi. To, že sme zvíťazili nás príjemne prekvapilo, a je to dôkaz sily kolektívu. Hreje nás pocit, že ešte nepatrime do starého železa,“ po skončení ligy povedal kapitán Michal Mecele, ktorý sa navyše so šiestimi gólmi stal najlepším strelcom.

KONEČNÉ PORADIE 1. Old Boys Horná Ves 2. Olympic Ihráč 3. Horná Ves junior 4. Hyeny Kremnica 5. Belasí 6. Parížania

„Toto ocenenie je výsledkom celého nášho mužstva. Väčšinu gólov som iba doklepol do brány po výborných prihrávkach mojich spoluhráčov. Nakoľko som nikdy nebol nejaký strelec, o to viac sa teším z tejto trofeje,“ dodal.

Po prvých dvoch kolách a vysokých debakloch bol do role outsidera pasovaný tím z Ihráča. Ten však všetkých zaskočil a po bojovných a tímových výkonoch nakoniec skončil na výbornom druhom mieste.

Prečítajte si tiež: Fašiang Cup mení dejisko. Jubilejný ročník bude podľa organizátorov výnimočný (ŽREB + VIDEO)

„Myslím, že sme boli veľkým prekvapením Zimnej ligy, pretože začiatok vôbec nenasvedčoval tomu, že sa umiestnime v prvej trojke. Do semifinálového boja sme dali všetky sily a vo finále už potom bolo cítiť vyčerpanie, keďže sme mali iba jedného hráča na striedanie,“ konštatoval kapitán tímu Ján Kubík, ktorý bol označený tiež za najlepšieho hráča INCITÉ Zimnej ligy.

Úspech Ihráča sprevádzali tiež kuriózne momenty, keď dva ich góly strelili brankári cez celé ihrisko.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/39UdOlIkGcY

„Tieto zásahy nám pomohli k ceste za úspechom. Okrem nich chcem však vyzdvihnúť organizáciu celej ligy, dúfam, že o rok sa takto vidíme znova,“ dodal Kubík, na ktorého slová nadviazal Mecele:

„Zimná liga v Kremnici opäť ukázala, že futbal na takejto úrovni má byť predovšetkým zábava. Veľmi sa mi páčila atmosféra počas celej ligy, či už na ihrisku ale aj v hľadisku. Ako pozitívum určite hodnotím aj sledovanosť ligy. Je to proste výborné podujatie. Som veľmi rád, že sa po rokoch súťaž obnovila. Vždy tu panovala výborná atmosféra a dúfam, že to bude aj naďalej. Veľká vďaka patrí samozrejme organizátorom, ktorí toto podujatie opäť oživili.“

Organizátori Zimnej ligy v Kremnici ďakujú za spoluprácu hlavnému partnerovi – kaviarni INCITÉ, primátorovi Kremnice Alexandrovi Ferenčíkovi a správcovi haly, pánovi Stankovičovi.

INCITÉ ZIMNÁ LIGA

Semifinále:

Hyeny Kremnica – Olympic Ihráč 1:2 (1:0)

Góly: Kapšo – Kubík, M. Kollár

Rozhodoval: Vozár, 250 divákov

Hyeny: Lachký, Kvoriak, Kapšo, Ďurica, Chladný, Žabka, Horváth, Ondrejka, Schmidt, Antal

Ihráč: M. Kollár, Matuška, R. Kollár, Kováč, Kubík, Krajčík

Prečítajte si tiež: Fašiang Cup mení dejisko. Jubilejný ročník bude podľa organizátorov výnimočný (ŽREB + VIDEO)

Viac z hry mali od úvodu Kremničania, ktorí išli zaslúženie do vedenia, keď sa presadil tradičný strelec Kapšo. Po zmene strán však prišiel nepochopiteľný výbuch favorita a Kubík vyrovnával na 1:1. Aby toho pre Hyeny nebolo málo, cez celé ihrisko sa presadil brankár M. Kollár a prekvapenie bolo na svete. Kremničania síce vyhrali základnú časť, ale do finále sa nedostali. Naopak, klobúk treba dať dole pred hráčmi z Ihráča, ktorí sa bojovnou a taktickou hrou prepracovali medzi najlepších.

Horná Ves junior – Old Boys 1:2pk (1:1)

Góly: B. Neuschl – Hovorič

Rozhodoval: Vozár, 300 divákov

Horná Ves: Mezei, V. Širáň, A. Širáň, Sekereš, Hovorič, A. Urgela, Mriška, Haluška

Old Boys: K. Kundrata, Ľ. Kundrata, Kubík, Tichý, Mikula, T. Neuschl, B. Neuschl, Pobežka, Filas

Hneď v prvej minúte sa po individuálnej akcii V. Širáňa presadil Hovorič a mladíci z Hornej Vsi vyhrávali 1:0. Potom však prišlo ich zaváhanie, čo využil B. Neuschl a začínalo sa odznova. Naplnená tribúna sledovala výborný a bojovný derby zápas s miernou prevahou juniorov, ale tí na disciplinovanú obranu súpera recept nenašli, a tak o postupujúcom museli rozhodnúť kopy cez celé ihrisko. V tých ukázali pevnejšie nervy a skúsenosť starí páni, ktorí tak postúpili po výhre 2:1 do finále.

O 5. miesto:

Belasí – Parížania 2:1pk (1:0)

Góly: Reichmann – T. Moravčík

Rozhodoval: Vozár, 200 divákov

Belasí: Šuta, Chrien, T. Moravčík, Bielik, Husár, Šikula

Parížania: O. Weiss, Reichmann, Volna, Straka, Šopoň, Podmanický

Boj o umiestnenie priniesol vyrovnaný zápas. Do vedenia išli Parížania, keď sa po peknej akcii presadil Reichmann. Po tomto momente mali viac z hry Belasí, ktorí zaslúžene vyrovnali, keď sa presadil najlepší hráč tohto mužstva – T. Moravčík. Keďže v ďalšej časti gól nepadol, o piatom mieste rozhodli kopy cez celé ihrisko. V tých sa šťastena priklonila na stranu Belasých, ktorí sa tak tešili z piateho miesta.

O 3. miesto:

Hyeny Kremnica - Horná Ves junior 1:2 pk (0:0)

Góly: Žabka – A. Širáň

Rozhodoval: Vozár, 300 divákov

Prečítajte si tiež: Fašiang Cup mení dejisko. Jubilejný ročník bude podľa organizátorov výnimočný (ŽREB + VIDEO)

Hyeny: Lachký, Kvoriak, Kapšo, Ďurica, Chladný, Žabka, Horváth, Ondrejka, Schmidt, Antal

Horná Ves: Mezei, V. Širáň, A. Širáň, Sekereš, Hovorič, A. Urgela, Mriška, Haluška

Výborný a atraktívny zápas videla naplnená tribúna v súboji o tretie miesto. Hra sa prelievala zo strany na stranu a vyhrať mohlo jedno aj druhé mužstvo. Po zmene strán otvoril skóre A. Širáň, no Kremničania sa nezľakli a výborne hrajúci Žabka vyrovnal na 1:1. V závere mohlo rozhodnúť jedno aj druhé mužstvo, no svoje tímy podržali brankári, a tak sa rozhodlo až v penaltách. V tých mali pevnejšie ner

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/39UdOlIkGcY

vy mladíci z Hornej Vsi, ktorí sa tak tešili z tretieho miesta. Kremničanom zostali len oči pre plač, pretože napriek tomu, že po základnej časti skončili prví, nakoniec obsadili len štvrté miesto. Škoda, pre Kremničanov to bol nevydarený deň. Napraviť si renomé však budú mať šancu už čoskoro na FAŠIANG CUPe.

FINÁLE

Old Boys – Ihráč 2:1 (1:0)

Góly: Tichý, Filas - Krajčík

Rozhodoval: Vozár, 300 divákov

Old Boys: K. Kundrata, Ľ. Kundrata, Kubík, Tichý, Mikula, T. Neuschl, B. Neuschl, Pobežka, Filas

Ihráč: M. Kollár, Matuška, R. Kollár, Kováč, Kubík, Krajčík

Veľké finále sledovala krásna divácka kulisa. Hernú prevahu mali starí páni z Hornej Vsi, ktorí po teči Tichého išli do vedenia. Horná Ves mala viac z hry aj po zmene strán a po individuálnej akcii Mikulu a zakončení Filasa vyhrávala už 2:0. V závere to však boli nervy. Krajčík po individuálnej akcii skorigoval stav na 2:1 a Horná Ves sa musela strachovať o výsledok. Taktickou hrou však už tesné vedenie udržala a tešila sa z titulu v premiérovom ročníku obnovenej INCITÉ Zimnej ligy v Kremnici.

HVIEZDA SEMIFINÁLE

Najlepší hráčom semifinále sa stal Samuel Žabka, ktorý hýril aktivitou a bol ťahúňom svojho mužstva. Hviezda semifinále získava poukážku v hodnote 12 eur od hlavného partnera ligy, kaviarni INCITÉ.

(zdroj: Michaela Mrišková)

HVIEZDA FINÁLE

Túto cenu by si nezaslúži nik iný ako Bystrík Neuschl. Ten bol strojcom úspechu svojho tímu a doviedol ho až na najvyšší stupienok. Bystrík získava poukážku v hodnote 12 eur od hlavného partnera ligy, kaviarni INCITÉ.

(zdroj: Michaela Mrišková)

NAJLEPŠÍ HRÁČ

Nevynechal ani jeden zápas a dopomohol svojmu tímu z Ihráča dokráčať na strieborné umiestnenia. Za najlepšieho hráča ligy bol označený srdciar Ján Kubík.

(zdroj: Michaela Mrišková)

CENA DIVÁKA

Pohrebníctvo Nezábudka venovalo cenu diváka, ktorú si za sympatické výkony odniesol hráč starých pánov z Hornej Vsi - Tomáš Neuschl.

(zdroj: Michaela Mrišková)

KONEČNÉ PORADIE STRELCOV

Hoci nehral ani polovicu zápasov, zaznamenal dva hetriky a najlepším strelcom premiérového ročníka obnovenej INCITÉ Zimnej ligy v Kremnici sa stal Michal Mecele.

(zdroj: Michaela Mrišková)

1. miesto: Mecele – 6 gólov

2. miesto: Hovorič, Kapšo – 5 gólov

3. miesto: Kubík, Žabka, T. Moravčík V. Širáň, Mikula, B. Neuschl, Pobežka - 4 góly

4. miesto: Mriška, Matuška - 3 góly

5. miesto: Kádaši, Trokšiar, Schmidt, A. Kollár - 2 góly

6. miesto: A. Širáň, Tichý, Filas, Krajčík, Reichmann, Kolláti, Antal, Horváth, Varhaňovský, M. Kollár, R. Kollár, Mezei, Sekereš, Hric, Grossmann, Bielik, Považan, P. Širáň, Straka, M. Kollár, A. Urgela – 1 gól