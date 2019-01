Žiar chce po novom lákať aj turistov. Urobil prvý krok

Na čo chce v budúcich rokoch turistov lákať tradične priemyselné mesto?

22. jan 2019 o 10:06 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto Žiar nad Hronom sa stáva členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron. Radnica sa chce začať téme cestovného ruchu venovať koncepčne.

Impulzom bola kúpa kaštieľa

„Nikdy sme cestovný ruch, keďže Žiar je aj dnes vnímaný viac-menej ako priemyselné mesto, týmto spôsobom neriešili. Nemáme také historické zaujímavosti, ktoré by mohli súperiť s okolitými mestami, ako sú Banská Štiavnica a Kremnica,“ priblížil dôvody doterajšieho prístupu vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Novým impulzom je však podľa jeho slov nedávna kúpa niekdajšieho biskupského kaštieľa, ktorý susedí s historickým mestským parkom.

„Časom by sa z tohto areálu mohlo stať nielen reprezentačné a úradné sídlo mesta, no chceme tam vrátiť aj Pamätnú izbu Štefana Moysesa odkazujúcu na biskupskú tradíciu vo Svätom Kríži, ale aj Galériu Júliusa Považana, ktorý je pre milovníkov insitného umenia pojmom. Mesto má ohromnú zbierku diel tohto maliara, v kaštieli by mala získať adekvátne priestory,“ naznačil, kam chcú v budúcnosti pamiatku posunúť.

Miesto by v nej mala nájsť aj archeologická expozícia, ktorú dnes možno navštíviť v mestskom kultúrnom centre. V budúcnosti by však pre návštevníka mesta a turistu mohla byť zaujímavá aj dnes neprístupná kaplnka, nádvorie či rozľahlé pivničné priestory, ktoré by po úpravách mohli slúžiť ako miesto rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Žiar má hrad aj vynovené športoviská

„Máme tu tiež hrad Šášov s pamätnou izbou v podhradí, no lákadlom by mohli byť aj zrekonštruované športoviská – futbalový a zimný štadión, časom plaváreň, ktorej rekonštrukcia je v pláne aktuálne. Už teraz do Žiaru lákajú minizoo v parku a oddychové zóny,“ vymenoval Baláž, z čoho by sa dal vyskladať zaujímavý balíček pre návštevníka odinakiaľ.

„Keďže Región Gron spája pohronské mestá a obce, rozhodli sme sa pridať – pomôže to nám a my ako okresné mesto zase pomôžeme organizácii,“ objasnil krok, ktorý by mal motivovať aj súkromný sektor, teda podnikateľov v oblasti ubytovania a gastro.

Chystajú Pohronskú hradnú cestu

O pozitívach vstupu Žiaru nad Hronom do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron hovorí aj jej výkonná riaditeľka Žofia Hanusová.

Najväčšie okresné mesto v regióne vníma ako moderné a prosperujúce.

„Dospeli sme k názoru, že aj návštevníkom môže poskytnúť dostatok zaujímavostí. Napríklad hrad Šášov bude súčasťou aktuálne pripravovanej Pohronskej hradnej cesty, ktorá spája pamiatky od Novej Bane až po Zvolen. Lákadlom môžu byť aj mestský park, kde sa konáva napríklad hudobný festival City Fest, či plážové kúpalisko,“ naznačila, že aj Žiar má čo ponúknuť.

Spoločne s centom regiónu, kde však zatiaľ dostatok ubytovacích kapacít chýba, by organizácia časom chcela zabezpečiť väčší počet prenocovaní návštevníkov.

O členskom príspevku mesta do organizácie v objeme sedemtisíc eur budú už v rámci najbližšej zmeny rozpočtu rozhodovať žiarski poslanci.