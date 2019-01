Pohár pre majstrov získali Wartburgovci. Najlepší strelec ligy sa stal Michal Páleník

Žiarska zimná liga vo futsale mala finálový deň. Ceny pre najlepších odovzdal aj primátor mesta.

27. jan 2019 o 15:15 Vladimír Širáň

Žiarska zimná liga mala na programe semifinálové boje, a aj samotné vyvrcholenie celej súťaže. Prítomní diváci videli neskutočné futsalové divadlo a množstvo krásnych gólov. Pohár zlatého lesku si odnášajú štvornásobní majstri - Wartburgovci.

Semifinále

Driapači – Galaktikos 8:8 (5:6) – 3:4 po pok. kopoch



Góly: Hudák 3, Budinský D. 2, Drexler, Lupták, Vician – Krčmárik 5, Rapčan 2, Dekíš

R: Osvald, Debnár

Driapači: Kalíšek – Budinský D., Drexler, Lupták, Hudák, Cibula, Vician, Pastier I., Pastier M.

Galaktikos: Ondrík – Krčmárik, Rapčan, Dekíš, Polc, Čakovský, Rybár, Šebeň, Budinský S.

Driapači vstúpili do zápasu výborne, keď si dokázali spraviť päťgólový náskok. Hostia po piatom góle museli zabrať, ak chceli ešte bojovať o finále. To sa im aj podarilo, keď do útoku zavelil hosťujúci Krčmárik a po päťgólovom uragáne dokázali hostia vyrovnať skóre. V závere prvého polčasu dokázali hostia ešte aj strhnúť víťazstvo na svoju stranu. V druhom polčase sa hral viac defenzívnejšie a obidve mužstva mysleli viac na obranu. To sa odzrkadlilo aj na počte gólov v druhom polčase. Po záverečnom hvizde svietil výsledok 8:8, a nasledovala penaltová lotéria. V nej sa viac darilo hráčom Galaktikosu, ktorí premenili štyri penalty a postúpili do finále. Dripačom, ktorí minulý rok sa stali majstrami, tak zostala brána do finále zatvorená.

Wartburgovci – Perla 8:7 (1:5)



Góly: Čamaj 3, Bien 2, Beňo, Žiak, Páleník M. – Haluška 3, Túri Ju. 2, Debnár, Cvejkuš

R: Debnár, Osvald

Wartburgovci: Tatár – Páleník F., Páleník M., Žiak, Beňo, Golha, Orság, Čamaj, Debnár, Bien, Neuschl

Perla: Lehocký – Túri Ju. Kliman D., Kliman M., Meliš, Haluška, Cvejkuš, Túri Jo., Debnár, Ivan

Úvod zápasu mali pevne v rukách hráči Perly, ktorí sa dokázali odpútať od súpera na rozdiel štyroch gólov. Wartburgovci, sa v prvom polčase trápili najmä v koncovke, kde viackrát hostí podržal brankár Lehocký. V druhom polčase sa obraz hry úplne zmenil, domáci dokázali premieňať svoje šance a naopak hostia sa začali trápiť v zakončení. Aj tentokrát bol hlavnou postavou brankár, ale v bráne domácich, ktorý svojimi zákrokmi podržal domácich. Keď sa už zdalo, že aj v druhom semifinálovom zápase prídu na rad penalty, tak Wartburgovci dokázali streliť rozdielový gól, ktorý sa ukázal ako rozhodujúci. V závere zápasu si skúsení Wartburgovci udržali najtesnejšie víťazstvo a mohli sa radovať z postupu do finále.

Zápas o 3. miesto

Driapači – Perla 7:11 (3:4)



Góly: Drexler 3, Budinský D. 2, Hudák, Cibula – Túri Ju. 6, Túri Jo. 2, Cvejkuš 2, Meliš

R: Debnár, Osvald

Driapači: Kalíšek – Budinský D., Drexler, Lupták, Hudák, Cibula, Vician, Pastier I., Pastier M.

Perla: Lehocký – Túri Ju. Kliman D., Kliman M., Meliš, Haluška, Cvejkuš, Túri Jo., Debnár, Ivan

V zápase dvoch smutných semifinalistov sa očakával výborný zápas, ktorý nemal favorita. Začiatok zápasu vyšiel lepšie hráčom Perly, ktorí dokázali viesť už 4:0. Po tomto momente sa uspokojili a Driapači zvýšenou aktivitou dokázali do polčasu znížiť na rozdiel jedného gólu. V druhom dejstve pokračoval výborný futsal z obidvoch strán a šance sa striedali na každej strane. O víťazovi nebolo rozhodnuté, až pokiaľ nezaúradoval Juraj Túri, ktorý individuálnym výkonom rozhodol, že na treťom mieste sa umiestnia práve hráči Perly. Driapači, ktorí v základnej skupine nenašli premožiteľa sa musia uspokojiť iba so zemiakovou medailou.

FINÁLE

Wartburgovci – Galaktikos 9:7 (7:4)



Góly: Bien 4, Čamaj 2, Beňo, Žiak, Páleník M. – Rapčan 3, Polc, Dekíš, Šebeň, Krčmárik

R: Debnár, Osvald

Wartburgovci: Tatár – Páleník F., Páleník M., Žiak, Beňo, Golha, Orság, Čamaj, Debnár, Bien, Neuschl

Galaktikos: Ondrík – Krčmárik, Rapčan, Dekíš, Polc, Čakovský, Rybár, Šebeň, Budinský S.

V zápase, v ktorom sa streli odvekí rivali začali lepšie Wartburgovci, ktorí sa zásluhou Biena ujali vedenia 1:0. Domáci hráči aj naďalej pokračovali vo výbornom výkone a v polovici prvého dejstva už dokázali vyhrávať 4:1. Tento gólový rozdiel ich uspokojil, čo dokonale využili hostia, ktorí dokázali sa vrátiť do zápasu a zvýšenou aktivitou vyrovnať stav. Do konca prvého polčasu, ale domáci hráči taktiež zapli na vyššie obrátky a hlavne gólovou efektivitou Biena, opäť odskočili na rozdiel troch gólov. V druhom polčase sa domáci sústredili na pozornú obranu s cieľom čo najmenej inkasovať. To sa im aj čiastočne darilo a po zvyšok zápasu si držali dvoj či trojgólový odstup. V závere zápasu si rozumnou hrou celého mužstva dokázali ubrániť výsledok 9:7, a mohli začať oslavovať majstrovský titul. V deväťročnej histórii zimnej ligy sa Wartburgovci tešia z triumfu po štvrtýkrát.

Hráč finálového dňa: Juraj Túri (Perla)

Najlepší brankár: Radovan Tatár (Wartburgovci)

Najlepší strelec: Michal Páleník – 33 gólov (Wartburgovci)