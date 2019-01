Celebrity zaváhali, Diviaci sa dotiahli na favorita

V telocvični v Starej Kremničke sa odohrali zápasy 11. kola. Celebrity stratili body a Diviaci sa na nich dotiahli. Na chvoste tabuľky zostávajú Soliči.

28. jan 2019 o 10:43 Vladimír Širáň

STARÁ KREMNIČKA. Cez víkend boli na programe zápasy jedenásteho kola. Favorit na obhajobu titulu zaváhal, čo dokonale využili Diviaci, ktorí sa dotiahli na rozdiel jedného bodu. Do konca súťaže ostávajú tri kolá, čiže záver súťaže bude zaujímavý.

Diviaci – Mladé Pušky 8:2 (1:0)

Góly: Hric Mat. 2, Barboriak, Hric J. 2, Mojžiška, Hric Mar., Kollár – Janšík, Škriniar

Prvý polčas sa hral opatrne a ani jedno mužstvo nechcelo spraviť chybu a inkasovať. To sa obidvom mužstvám aj darilo, ale predsa prišlo jedno zaváhanie hostí a Diviaci to ihneď dokázali potrestať. V druhom dejstve sa snažili hostia o vyrovnanie, ale výborný výkon domácich im to nedovolil. Boli to práve domáci hráči, ktorí sa dokázali presadiť a zvýšiť skóre. Domáci hráči mali zápas pod kontrolou a zaslúžene ho dotiahli do víťazného konca. Aj vďaka tejto výhre sa dokázali v tabuľke dotiahnuť na lídra súťaže.

Soliči – Miesiči 0:2 (0:2)

Góly: Gulička L., Bugár

V zápase, ktorý bol chudobný na góly sa všetko podstatné odohralo v prvom polčase. Do zápasu vstúpili lepšie Miesiči, ktorí sa už v 5. minúte dokázali ujať vedenia, keď zaúradovali bratia Guličkovci 0:1. Už v 11. minúte bolo 0:2, keď individuálnou akciou sa predviedol Bugár. Po tomto momente už góly nepadali, hostia rozumnou hrou až do konca zápasu nedovolili domácim hráčom skórovať, a tak ustrážili víťazstvo.

Celebrity – Topiči 3:4 (2:2)

Góly: Hric 2, Dovčík – Bahno 2, Harach, Gordulič

V zápase, ktorý sa dá nazvať šláger kola sa lepšie darilo hráčom z mužstva Topiči, ktorí už v úvode opečiatkovali žrď domácej brány. Tu sa potvrdilo staré známe nedáš dostaneš a hneď vzápätí to boli domáci, ktorí už rozvlnili sieť hosťujúcej brány. Po tomto momente hostia zvýšili na vyššie obrátky, čoho výsledkom bol rohový kop, ktorý po perfektnom prevedení dokázali hostia úspešne zakončiť. Počas celého zápasu bola hra vyrovnaná šance mali obidve mužstvá, ale behavejší hostia mali väčšiu chuť po víťazstve, a to sa v závere zápasu ukázali ako dosť podstatné. Zápasu by viac svedčila remíza.

Prenčov – FK Samponsko 3:3 (2:2)

Góly: Beňovič 2, Blahút P. – Kúštik 2, Karásek P.

Zápas začali lepšie hráči Prenčovu, ktorí sa už v druhej minúte dokázali ujať vedenia 1:0. Z náskoku sa netešili dlho, pretože hosťom sa už o dve minúty podarilo vyrovnať. Gólové predstavenie pokračovalo ďalej a už v siedmej minúte išli domáci opäť do vedenia, keď dokázal Blahút premeniť svoju gólovú šancu. Bohužiaľ domáci opäť nedržali vedenie dlho, keď sa presadil Kuštik a bolo 2:2. Do druhého polčase vkročili lepšie hráči Samponsko, ktorí sa dokázali ujať vedenia 3:2 opäť zásluhou Kúštika. Tak ako dokázali dvakrát znížiť hostia, to sa podarilo aj domácim a uzavreli stav na 3:3, ktorý zotrval až do konca zápasu. Remíza v tomto zápase je zaslúžená.

Tabuľka

1. Celebrity 11 9 0 2 54:27 27

2. Diviaci 11 8 2 1 54:26 26

3.Topiči 11 6 1 4 50:29 19

4. Miesiči 11 6 1 4 33:31 19

5.Prenčov 11 5 3 3 38:34 18

6. Mladé pušky 11 4 0 7 37:40 12

7. Samponsko 11 2 1 8 21:47 7

8. Soliči 11 0 0 11 18:71 0