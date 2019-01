Národné športové centrum udeľovalo ocenenia. Zastúpenie mal aj náš región

Ocenenie pre najlepších športovcov a trénerov putovalo vďaka karatistom aj do Žiaru nad Hronom.

29. jan 2019 o 13:56 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Národné športové centrum odovzdalo športovcom a trénerom ceny za úspešné reprezentovanie Slovenska za rok 2018. Ocenenie si z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej prevzali žiarska karatistka Dominika Veisová a jej tréner Ľubomír Striežovský.

Prečítajte si tiež: Futbalová jedenástka roka 2018 je známa

Dvojnásobný úspech

„Z oceňovania športovcov a trénerov Národného športového centra sa už stala milá tradícia a som veľmi rada, že sme si aj teraz mohli pripomenúť a vyzdvihnúť ich športové úspechy, ktoré dosiahli v minulom roku,“ povedala počas podujatia ministerka školstva Martina Lubyová.

Medzi ocenenými športovcami malo najväčšie zastúpenie karate. V tomto športe sa dlhodobo darí aj Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom.

„Veľmi si vážim, že som sa dostala medzi ocenených športovcov. Bolo nás málo, iba 27, čo je pre mňa veľká česť,“ povedala karatistka Dominika Veisová.

Ocenenie za svoju prácu si odniesol aj jej tréner Ľubomír Striežovský. „Veľmi si ho cením. Je za ním práca celého nášho trénerského kolektívu, podpora rodiny či podpora našich sponzorov, fanúšikov, podpora mesta a Mestského športového klubu a podpora Národného športového centra. Bez toho by to nešlo. Určite je to motivácia do ďalšej trénerskej činnosti,“ zareagoval Striežovský.

Talentovaná Žiarčanka si uvedomuje, že bez podpory a vedenia trénera by sa úspechy rodili ťažko.

Prečítajte si tiež: Opora základnej zostavy FK Pohronia mení dres. Fortuna liga sa neodmieta, tvrdí

„Som veľmi šťastná, že ocenený bol aj môj tréner Ľubomír Striežovský. Touto cestou by som sa mu chcela poďakovať za čas strávený na tréningoch. Vždy si ho vie nájsť a robí to vo svojom voľnom čase, za čo mu patrí veľká poklona. Taktiež by som sa chcela veľmi pekne poďakovať Národnému športovému centru za celoročnú podporu,“ dodala Veisová.

Povzbudenie pre športovcov

Rok 2018 bol zo športového hľadiska úspešný. Uvidíme, čo prinesie našim športovcom ten aktuálny.

„Chcel by som sa poďakovať a zagratulovať športovcom i trénerom za ich prácu v roku 2018, ktorý bol pre viacerých úspešný na poli významných medzinárodných podujatí. O to viac ma teší, keď práve mladí a nádejní športovci dosahujú kvalitné výsledky, ktoré sú prísľubom do budúcnosti. Som rád, že sme získali viaceré pódiové umiestnenia, no tešia ma všetky výnimočné výkony a snaha uspieť. Chcem určite povzbudiť nielen športovcov, ale aj ich trénerov a realizačné tímy do ďalšej práce,“ povedal riaditeľ Národného športového centra Boris Čavajda.

Okrem karatistov boli ocenení aj športovci zastupujúci atletiku, synchronizované plávanie, športové lezenie, box, taekwondo, džudo, snoubording, gymnastiku, zápasenie, plávanie, vzpieranie a biatlon.