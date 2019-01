Na nový atletický areál dá mesto tristotisíc eur

Čo všetko má byť súčasťou nového atletického areálu?

31. jan 2019 o 11:59 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Už v prvej tohtoročnej zmene rozpočtu schválili žiarski poslanci aj prostriedky na športoviská – konkrétne na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna a na vybudovanie atletickej dráhy.

Aj na zimný štadión

Jeden milión eur presunuli z vlastných zdrojov do mestskej eseročky Technické služby Žiar nad Hronom, ktorá je investorom dostavby hokejového stánku. „Z nich 800-tisíc sme schválili už minulý rok, neboli ale vyčerpané, a tak sme ich museli schváliť akoby nanovo. Ďalších 200-tisíc sme doložili, lebo štadión bude na dofinancovanie potrebovať aj ďalšie peniaze,“ spresnil primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal (Most – Híd, Smer – SD, SNS). P

ripomenul, že mesto z vlastných zdrojov dosiaľ na zámer vyčlenilo dva milióny, jeden milión poskytol štát.

„Ešte nie sú niektoré veci obstarané, napríklad vzduchotechnika – konečná cena bude známa, až keď štadión dokončíme,“ reagoval na našu otázku Antal. Riaditeľ mestskej spoločnosti Igor Rozenberg však pre MY už pred časom potvrdil, že cena sa určite vyšplhá nad tri milióny eur.

Skok do výšky škrtli

Na vybudovanie atletickej dráhy v areáli Základnej školy na Jilemnického ulici, takzvanej Štvorky, poslanci posunuli 300-tisíc eur z mestskej kasy.

Má ísť pritom o atletický štadión s tristometrovou tartanovou dráhou, ktorý bude slúžiť jednak základnej škole počas hodín telesnej výchovy, no aj pre účely žiarskeho atletického klubu.

„Ten sa v posledných rokoch v našom meste rozvíja – má výsledky aj dostatok členov, ktorí oprávnene žiadajú nový areál,“ podotkol Antal.

Atléti prišli o dráhu pri prestavbe futbalového štadióna spartakiádneho typu do dnešnej podoby.

Na novom mieste by sa mali dočkať doskočiska na skok do diaľky, bežeckej štvordráhy, šiestich dráh na stometrovej rovinke plus priestranstva vrh guľou.

„Z pôvodného projektu sme pre finančnú náročnosť vypustili skok do výšky, tejto disciplíne sa budú športovci venovať v telocvični,“ povedal Antal.