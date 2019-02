Žiarski študenti pracujú s novinkou. Aj takto zamestnávatelia pomáhajú reformovať školstvo

Nový program stredoškoláci skúšajú vďaka najväčšiemu zamestnávateľovi v žiarskom regióne.

3. feb 2019 o 11:06 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom, ktorá vychováva aj budúcich zamestnancov firiem v žiarskom priemyselnom parku, reaguje na požiadavky trhu práce.

Jedným zo spôsobov, ako to robí, je podľa riaditeľky školy Beaty Tóthovej zavádzanie inovácií.

Novinkou je výučba práce s programom Plant Simulation, prostredníctvom ktorého sa žiaci naučia simulačnou technológiou nastavovať, modelovať a následne manažovať výrobné procesy vo fabrikách.

„Aj takto sa snažíme našich absolventov pripraviť na to, aby vedeli na trhu práce dobre obstáť,“ povedal riaditeľ zriaďovateľského združenia školy InTech Marcel Pecník.

Pripomenul, že uplatniteľnosť žiakov v praxi je po skončení štúdia takmer stopercentná.

Študenti dokážu simulovať situácie ako vo výrobe

Do práce s programom je už niekoľko mesiacov zapojených jedenásť študentov odboru technické lýceum.

„Teraz sú len v začiatkoch, no časom sa zdokonalia a pôjdu aj na prax, kde uvidia, ako sa dá program a systém využiť priamo pri riadení a optimalizácii výroby,“ priblížila Tóthová.

Novinka, ktorú zaviedli s podporou firmy Nemak Slovakia, je pre žiakov veľmi zaujímavá. „Vďaka programu sa stretávajú so simuláciou reálnych výrobných situácií a lepšie vedia pochopiť, ako tieto procesy fungujú,“ objasnila riaditeľka strednej školy, ktorá dlhodobo spolupracuje so žiarskymi firmami.

Konateľ firmy: Potrebujeme pripravených ľudí

Aj pomocou nástroja, ktorý sa aktuálne učia ovládnuť niektorí zo študentov žiarskej strednej školy, sa zo spoločnosti Nemak Slovakia stal najväčší zamestnávateľ v regióne.

„V relatívne krátkom čase sme boli schopní vybudovať nové kapacity a takmer zdvojnásobiť počet zamestnancov. Čaro tohto nástroja spočíva v tom, že ľudia pracujú so softvérom, no vedia ukázať svojim vedúcim, partnerom a zákazníkom, čo sa chystáme vybudovať a ako to bude fungovať,“ povedal o programe Rastislav Gáll, konateľ Nemak Slovakia.

Dodal, že vďaka simuláciám si vedia otestovať rôzne situácie bez toho, aby čokoľvek stavali.

„Naši kolegovia pracujú vo firme s podobným programom, ako sme videli u študentov. Vysielame ich do Nemecka, do Čiech, do USA – aktuálne máme napríklad troch kolegov v Alabame, kde učia iných, ako sa simuluje a ako sa buduje budúca realita,“ priblížil Gáll.

Nemak Slovakia podobne ako ďalšie firmy v združení InTech si spoluprácu so strednou školou dlhodobo pochvaľuje.

„Pre nás je táto spolupráca kľúčová, rozmýšľame o budúcnosti a nová krv a noví ľudia sú potrební. Pred pár rokmi sme zamestnávali 500 ľudí, momentálne ich máme cez tisíc a všetky procesy a technológie potrebujú pripravených ľudí,“ povedal s dôvetkom, že zamestnancov nemôžu hľadať na ulici a postaviť ich bez prípravy za moderné linky.