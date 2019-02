Finálové prekliatie zlomené. Jubilejný ročník SITTA WOOD Fašiang CUPu ovládla Horná Ves (VIDEO + FOTO)

Po penaltovej lotérii zdolala tím z Kanianky.

10. feb 2019 o 19:01 Ivan Mriška, Vladimír Širáň

KREMNICA. V Kremnici bol cez víkend veľký futbalový sviatok, hral sa jubilejný 10. ročník obľúbeného turnaja. Na novučičkej palubovke sa predstavilo 20 tímov z rôznych kútov Slovenska.

Nečakaná hviezda

Z deviatich ročníkov skončili sedemkrát na druhom mieste. Po presťahovaní turnaja zo Skalky do Kremnice však finálové prekliatie zlomili. Jubilejný 10. ročník SITTA WOOD Fašiang CUPu vyhrala Horná Ves.

Hviezdou turnaja sa stal človek, od ktorého to nikto nečakal. Po prvom hracom dni sa totiž Hornej Vsi zranil brankár a do brány musel nastúpiť hráč z poľa – Bystrík Neuschl. A ten skutočne zahviezdil. Nielen že počas celého hracieho dňa podával fantastický výkon, ale vo finále sám vyrovnal na 2:2 a poslal duel do penaltového rozstrelu. V ňom predviedol dva krásne zákroky a zabezpečil svojmu tímu cenný triumf.

„Som šťastný, že sme tento skvelý turnaj konečne vyhrali. Ako mužstvo sme sa zomkli, verili sme, že sa to podarí a vyšlo to. Verím, že sme naše finálové prekliatie zlomili,“ povedal po turnaji spokojný Bystrík Neuschl, ktorý získal rukavice od ligového brankára Viktora Budinského.

Cenu za najlepšieho hráča SITTA WOOD Fašiang CUPu získal Dávid Budinský z Driapačov.

„Túto cenu si veľmi vážim, ďakujem za ňu spoluhráčom. Boli tento víkend podľa mňa aj lepší hráči, ale ďakujem za toto krásne ocenenie,“ vyjadril sa Budinský, ktorý vyhral dres od Milana Škriniara.

Václavík: Fašiang Cup je výnimočný

Najlepším strelcom sa s trinástimi gólmi stal Stanislav Václavík, ktorý získal dres od Ľubomíra Urgelu.

„Fašiang Cup je výnimočné podujatie a my sme za desať rokov nevynechali ani jeden ročník. Tento raz sme nehrali v najlepšej sile, čoho výsledkom bolo štvrté miesto. Som však napriek tomu spokojný, bol to krásny víkend,“ povedal najlepší kanonier.

Cenu diváka získal hráč Kanianky Ľubo Kopál.

„Musím priznať, že sme pricestovali s cieľom obhájiť triumf z minulého roku. Mali sme však proti sebe kvalitného súpera, ktorý mal aj trošku šťastia. V každom prípade ďakujeme za krásnu akciu, tešíme sa už na ďalší ročník,“ uzavrel najsympatickejší hráč turnaja.

Výborný výkon na turnaji podávala rozhodcovská dvojica z Prievidze - Viliam Guľváš a Štefan Mliečko.

SKUPINA MILANA ŠKRINIARA

Hyeny Kremnica, Poriadne slipy, Bianconeri, Parížania, FC GALACTICOS UNITED Prievidza

Poriadne slipy – Prievidza 1:3

Góly: Vozár – Šorman 2, Petráš

Bianconeri – Parížania 5:0

Góly: Riša 3, Lobb, Berec

Prievidza – Bianconeri 1:5

Góly: Petráš – Riša 2, Berec, Rafanides, Lobb

Hyeny Kremnica - Poriadne slipy 0:1

Gól: Handzuš

Bianconeri - Hyeny Kremnica 6:4

Góly: Riša 2, Rafanides 2, Lobb, Ježík – Chladný, Grossmann 2, Hovorič

Parížania – Prievidza 0:2

Góly: Petráš 2

Hyeny Kremnica – Parížania 4:2

Góly: Chladný, Angelovič, Štroffek, Paučo – Domiňák 2

Poriadne slipy – Bianconeri 2:2

Góly: Blaško, Handzuš – Rafanides, Berec

Parížania - Poriadne slipy 2:4

Góly: Domiňák 2 – Blaško 2, Handzuš 2, Turčan

Prievidza - Hyeny Kremnica 1:6

Góly: Petráš – Ondrejka 2, Paučo, Hovorič, Grossmann, Chladný

1. Bianconeri 4 3 1 0 18:7 10

2. Poriadne slipy 4 2 1 1 8:7 7

3. Hyeny 4 2 0 2 14:19 6

4. Prievidza 4 2 0 2 7:12 6

5. Parížania 4 0 0 4 4:15 0

O postupe z 3. miesta rozhodol vzájomný zápas

SKUPINA VIKTORA BUDINSKÉHO

Inter Horná Ves, OFK Štart Prenčov, Belasí, Mladé pušky, KERAM Lučenec

OFK Štart Prenčov - KERAM Lučenec 2:2

Góly: P. Blahút, Š. Beňovič – Becáni, Šulek

Belasí – Mladé pušky 0:2

Góly: Kvoriak, Janšík

KERAM Lučenec – Belasí 5:3

Góly: Becáni 2, Darányi 2, Šulek – Bielik 2, Mánik

Inter Horná Ves - OFK Štart Prenčov 2:0

Góly: Haluška, Kubík

Belasí - Inter Horná Ves 1:4

Góly: T. Moravčík – Považan, Sekereš, Hudec, Kubík

Mladé pušky - KERAM Lučenec 0:6

Góly: Becáni 2, Varga 2, Oravec, Šulek

Inter Horná Ves – Mladé pušky 2:2

Góly: Hudec, Haluška – Škriniar, Janšík

OFK Štart Prenčov – Belasí 2:3

Góly: A. Chovan, F. Blahút – Chrien, Mánik, Moravčík T

Mladé pušky - OFK Štart Prenčov 2:4

Góly: Kvoriak, Janšík – F. Blahút, Š. Beňovič, Binder, Blahút M.

KERAM Lučenec - Inter Horná Ves 4:2

Góly: Darányi 2, Šulek, Becáni – Hudec, Kubík

1. Lučenec 4 3 1 0 17:7 10

2. Horná Ves 4 2 1 1 10:7 7

3. Prenčov 4 1 1 2 8:9 4

4. Mladé pušky 4 1 1 2 6:12 4

5. Belasí 4 1 0 3 7:13 3

O postupe z 3. miesta rozhodol vzájomný zápas

SKUPINA ĽUBOMÍRA URGELU

Galacticos Banská Bystrica, Driapači, Atletico Novejsa, Malachov, Sokolíci Žarnovica

Driapači - Sokolíci Žarnovica 1:3

Góly: I. Pastier – S. Budinský 2, Goral

Atletico Novejsa – Malachov 2:1

Góly: Lupták, Králik - Dvorský

Sokolíci Žarnovica - Atletico Novejsa 2:7

Góly: Izák, Čákovský – Hagara 2, Chudý 2, Králik, Šlabjar, Kohút

Galacticos Banská Bystrica – Driapači 1:2

Góly: Greško – Drexler, D. Budinský

Atletico Novejsa - Galacticos Banská Bystrica 1:3

Góly: Pekár – Greško 3

Malachov - Sokolíci Žarnovica 1:3

Góly: Šimčík – S. Budinský, Čákovský, Izák

Galacticos Banská Bystrica – Malachov 0:2

Góly: Boško, Badínsky

Driapači - Atletico Novejsa 2:0

Góly: Drexler, Lupták

Malachov – Driapači 0:7

Góly: D. Budinský 3, Lupták, M. Pastier, Michalek, Drexler

Sokolíci Žarnovica – Galacticos 7:0

Góly: S. Budinský 2, Šulva, Goral, Čakovský, Mojžiš, Mlynárik

1. Žarnovica 4 3 0 1 15:9 9

2. Driapači 4 3 0 1 12:4 9

3. Novejsa 4 2 0 2 10:8 6

4. Malachov 4 1 0 3 4:12 3

5. Galakticos 4 1 0 3 4:12 3

O 1. mieste rozhodol vzájomný zápas.

SKUPINA LUKÁŠA TESÁKA

TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka, Tigers Utd., Mašiny Malinová, Lesná zver Trnava, AC Hradec - Králiky

Tigers Utd. - AC Hradec – Králiky 7:4

Góly: Václavík 3, Čief 2, Hríbik, Baranyai – Barboriak 2, Handzuš, Pomer

Mašiny Malinová - Lesná zver Trnava 1:0

Gól: Filkorn

AC Hradec - Králiky - Mašiny Malinová 0:11

Góly: Martinák 4, Filkorn 2, Stiffel 2, Mikula 2, Janoška

TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka - Tigers Utd. 2:3

Góly: Belanec, Svitek – Václavík, Baranyai, Čief

Mašiny Malinová - TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka 1:3

Góly: Janoška – Kopál 2, Čampiš

Lesná zver Trnava - AC Hradec – Králiky 6:0

Góly: Suder 4, Jancik, Foľvarský

TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka - Lesná zver Trnava 4:1

Góly: Kopál 2, Gunda, Belanec - Jancik

Tigers Utd. - Mašiny Malinová 6:2

Góly: Čief 3, Václavík 2, Náčin – Martinák, Jánoška

Lesná zver Trnava - Tigers Utd. 2:5

Góly: Balla, Jancik – Václavík 2, Hríbik, Širka, Čief

AC Hradec - TNF M.S.M. Futsal Team Kanianka 0:5 kontumačne

1. Tigers Utd. 4 4 0 0 21:10 12

2. Kanianka 4 3 0 1 14:5 9

3. Malinová 4 2 0 2 15:9 6

4. Trnava 4 1 0 3 9:10 3

5. Králiky 4 0 0 4 4:29 0

OSEMFINÁLE

Driapači – Malinová 4:1 (1:1)

Góly: Gregáň, Drexler, Budinský, Lupták - Martinák

Kanianka – Atletico Novejsa 6:1 (2:0)

Góly: Búry 2, Svitek, Kopál, vlastný, Krivák - Pekár

Inter Horná Ves – Hyeny Kremnica 1:0 (1:0)

Gól: Sekereš

Poriadne slipy – Prenčov 2:4 (0:2)

Góly: Handzuš, Blaško – Weber, P. Blahút, A. Chovan, R. Blahút

ŠTVRŤFINÁLE

Bianconeri – Dripači 1:3 (1:1)

Góly: Riša – M. Pastier, Budinský, I. Pastier

KERAM Lučenec – Kanianka 1:2 (1:0)

Góly: Šulek – Svitek, Kopál

Sokolíci Žarnovica – Inter Horná Ves 3:4 (2:2)

Góly: Mlynárik, Hanák, Tužinský – Považan, Hudec, Sekereš, Haluška

Tigers Utd. – Prenčov 4:3pk (1:3)

Góly: Baranyai, Václavík 2 – R. Blahút 2, P. Blahút

SEMIFINÁLE

Driapači – Kanianka 3:5 (1:4)

Góly: Budinský, Kalíšek, Drexler – Svitek 2, Belanec, Búry, Čampiš

Inter Horná Ves – Tigers Utd. 4:1 (3:1)

Góly: Haluška 2, Sekereš, Hric - Baranyai

Exhibičný zápas:

Kremnica/Horná Ves starí páni – Prievidza starí páni 4:10

O 3. MIESTO

Driapači – Tigers Utd. 6:5 (4:1)

Góly: Budinský 3, Gregáň 2, M. Pastier – Václavík 3, Čief, Náčin

FINÁLE

Inter Horná Ves – Kanianka 3:2pk (1:2)

Góly: Haluška, Neuschl – Belanec, Kopál

Konečné poradie:

1. Inter Horná Ves

2. Kanianka

3. Driapači

4. Tigers Utd.

Individuálne ocenenia:

Cena diváka: Ľubo Kopál (Kanianka)

Najlepší strelec: Stanislav Václavík (Tigers Utd.)

Najlepší hráč: Dávid Budinský (Driapači)

Najlepší brankár: Bystrík Neuschl (Horná Ves)