Urgela odchádza z Fortuna ligy. Do FK Pohronia nie

Odchovanec žiarskeho klubu mení dres. Pôsobiť bude v susednom Rakúsku.

11. feb 2019 o 17:57 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Urastený útočník Ľubomír Urgela, ktorý začínal prvé futbalové kroky v Žiari nad Hronom, prestupuje do nového prostredia. Zo Zlatých Moraviec sa pobral do nižšej regionálnej ligy v Rakúsku. Po novom bude obliekať dres Sc/esv Parndorf 1919.

Zmenu potreboval

Žiarsky rodák, ktorý v kariére pôsobil v kluboch ako Dubnica, Myjava či Karviná a naposledy v Zlatých Moravciach sa teraz poberá do úplne nového prostredia.

„Vo Vione mi skončila zmluva a ja som cítil, že potrebujem zmenu, tak som to využil,“ povedal na margo prestupu Urgela.

Nový zamestnávateľ Urgelu, Sc/esv Parndorf 1919 aktuálne hrá tretiu regionálnu ligu.

„Počul som z veľa strán, že daná liga ja na strašne vysokej úrovni. Čiže nepovažujem svoj prestup ako krok dozadu v mojej kariére,“ dodal 192 centimetrov vysoký kanonier.

Domov ešte nie

Záujem o služby Ľubomíra Urgelu mal aj rodný klub FK Pohronie. Prednosť dostal rakúsky Parndorf, ktorý momentálne okupuje až desiate miesto v súťažnej tabuľke.

„Mal som ponuku ísť do Pohronia. Domov ma to veľmi lákalo, ale nakoľko bývame v Bratislave, tak som uprednostnil zahraničný Parndorf. Štadión mám kúsok od bytu, tak ani z dochádzaním nebude problém,“ uviedol dôvod nenavrátenia sa do rodného klubu.

Nový klub, noví spoluhráči a rečová bariéra. Toto sú prvé dôležité zmeny pri prestupe do nového prostredia. Všetky aspekty sa dajú nahradiť výkonmi na ihrisku. To si uvedomuje aj skúsený Urgela, ktorý bude v mužstve mať na robote hlavne strieľanie gólov.

„Pri prvom stretnutí som nikoho nepoznal. V mužstve máme okrem Rakúšanov aj Chorváta a jedného Bosniaka. Komunikujeme hlavne po anglicky, ale začal som sa zdokonaľovať aj v nemčine. Verím, že čoskoro sa všetko naučím a budem sa plnohodnotne venovať tomu, aby som bol osožný pre mužstvo a pomohol chlapcov v dosahovaní dobrých výsledkoch,“ dodal na záver Ľubomír Urgela.