Vzdelávanie bez predsudkov v Spojenej škole internátnej v Kremnici

13. feb 2019 o 14:34

V dnešnom školskom systéme vzniká mnoho škôl s názvom Spojená škola. Tak aj 1.1.2019 vznikla nová Spojená škola internátna v Kremnici. Čo sa ale skrýva za týmto názvom?

Jej predchodcom bola Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu. Vzdelávanie nepočujúcich, alebo sluchovo postihnutých má v Kremnici bohatú históriu.

Prvá škola pre sluchovo postihnutých vznikla práve v Kremnici 1. 10. 1903, zaslúžil sa o to profesor budapeštianskeho ústavu pre hluchonemých Koloman Hercsuth, pôvodom rodák zo stredného Slovenska. Oficiálny názov školy bol „Štátom podporovaný ústav pre vzdelanie hluchonemých detí“ v Kremnici.

V roku 1917 bola postavená a daná do užívania terajšia budova školy, mala byť „Ozajstnou dielnou ľudskosti, kde mali byť sňaté putá nemoty hluchonemým deťom“. A skutočne až dodnes sa vzdelávajú v tomto vzdelávacom stánku sluchovo postihnuté deti.

Tak ako sa mení život okolo nás, mení sa aj vzdelávanie detí v tejto škole. Najprv sa zoznámime so školou. Pod pojmom Spojená škola internátna sa skrýva niekoľko organizačných zložiek školy:

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna s variantmi A,B a C Praktická škola Špeciálna materská škola

Spojená škola má aj niekoľko súčastí, a to Školský internát, Školskú jedáleň, Školský klub detí, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

V Základnej škole pre sluchovo postihnutých žiakov vzdelávame spoločne so sluchovo postihnutými žiakmi aj žiakov s vývinovými poruchami učenia. Už 8 rokov prebieha experimentálne overovanie takéhoto spoločného vzdelávania. Za tých 8 rokov máme výborné výsledky a môžeme povedať, že toto vzdelávanie je prospešné pre obe skupiny žiakov.

Mnoho ľudí sa nás pýta, ako sa odlišuje vzdelávanie na našej škole od vzdelávania v bežných školách. Vo vzdelávaní sa riadime školským vzdelávacím programom, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je rovnaký ako pre bežné základné školy.

Rozdiel je v tom, že v našej škole sa vyučujú tzv. špecifické predmety. Tieto predmety posilňujú rozvoj reči a komunikácie, sú to individuálna logopedická intervencia , komunikačné zručnosti, dramatická výchova a rytmicko-pohybová výchova.

Naši žiaci sa učia z rovnakých učebníc ako žiaci bežných základných škôl. Rozdiel je v tom, že v triede je menej žiakov, od 4 do 10. Vyučovanie sa prispôsobuje potrebám žiakov a je vysoko individualizované. Rozdielnosť vzdelávania na našej škole od bežných škôl je v používaných metódach a v prístupe k žiakom. Naši učitelia sú zároveň aj špeciálnymi pedagógmi, tým je zaručený špeciálno-pedagogický prístup k deťom.

Oslavy školy. (zdroj: SŠI Kremnica)

Ďalšou zložkou školy je Špeciálna základná škola. V tejto škole sa vzdelávajú žiaci so sluchovým a mentálnym postihnutím. Vzdelávame žiakov vo Variantoch A, B ,C. Variant A je určený pre žiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím ľahkého stupňa. Variant B je pre žiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím stredného stupňa. Vo variante C vzdelávame žiakov viacnásobne postihnutých, ktorých mentálne postihnutie je ťažkého stupňa. Vzdelávame v ňom žiakov, ktorí sú na hranici vzdelávateľnosti a ich integrácia je prakticky nemožná.

Od 1. 9. 2019 otvárame novú zložku školy a to Základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. V tejto škole budeme vzdelávať žiakov, ktorí majú problémy s rečou a komunikáciu. Budeme postupovať podľa vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje okrem všetkých predmetov, ktoré sa vyučujú na bežnej základnej škole aj predmet individuálne logopedické intervencie a to 8 hodín týždenne. Táto dotácia hodín zaručuje individuálny prístup k dieťaťu a jeho napredovanie v rozvoji reči a jazykovej príprave.

Samozrejme, že pre kvalitnú výuku potrebujeme kvalitných učiteľov. Učitelia, ktorí pracujú v škole, sú všetci špeciálnymi pedagógmi, ktorí vyštudovali špeciálnu pedagogiku v odboroch ako surdopédia, logopédia, špeciálno-pedagogické poradenstvo, somatopédia, pedagogiku pre mentálne postihnutých, liečebná pedagogika.

Okrem toho mnohí z nich sú terapeutmi v rôznych terapiách ako napríklad terapia hrou, terapia snoezelen, bazálna stimulácia, saendplay terapia, filiálna terapia, Feuersteinova metóda, arteterapia, artefiletika. Okrem učiteľov v škole pracuje aj školský psychológ, ktorý denne pracuje so žiakmi. Naši učitelia sa vzdelávajú aj cez projekty v zahraničí, vymieňajú si svoje skúsenosti s kolegami z rôznych krajín Európy. Od roku 2014 sme realizovali 6 projektov v rámci programu Erasmus + .

Špeciálna materská škola je pre deti s rôznymi poruchami a postihnutiami. Navštevujú ju deti s normálnym intelektom ale so sluchovým postihnutím, alebo narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo inými poruchami. Na druhej strane prijímame aj deti s mentálnym postihnutím rôznych stupňov. Deti pracujú zvyčajne v dvoch triedach.

Praktická škola je ďalšou zložkou školy a navštevujú ju študenti, ktorí skončili špeciálnu základnú školu variant prevažne vo variante B a C. Praktická škola pripravuje študentov do života , učia sa pripravovať jednoduché jedlá, prať, žehliť, upratovať, starať sa o domácnosť, ale aj o seba. Učia sa pracovať v záhrade a robiť jednoduché práce v dielni.

Vo všeobecnosti sme školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakov prijímame počas celého roka na odporúčanie CŠPP, prípadne CPPPaP. Neorganizujeme zápis do prvých ročníkov, ale zvyčajne nás oslovujú rodičia po absolvovaní zápisu na bežných školách. Žiakov neprijímame len do prvých ročníkov, ale do všetkých tak ako si to vyžaduje situácia pre správne nastavenie vzdelávania dieťaťa s problémom, alebo v rodine dieťaťa.

Každoročne otvárame prípravný ročník. Tento ročník je určený pre 6 ročné deti, ktorých školská zrelosť v niektorých oblastiach nie je dostatočná. Prípravný ročník má za úlohu deti pripraviť na vzdelávanie, preklenúť hranicu hier na učenie sa. Pripraviť ich na školský režim, na režim povinností. Dobehnúť to, čo v škôlke nestihli nacvičiť a pomaly sa zoznamovať s prvými písmenkami, rozcvičiť ruky, naštartovať myseľ. Je aj pre tzv. Neposedné deti, ktoré sa nevedia sústrediť , ktorým trvá dlhšie naučiť sa pracovať.

Je možné u nás absolvovať prípravný ročník a pokračovať potom na bežnej škole, ale odporúčame absolvovať ešte aj prvý ročník.

Naši žiaci , tak ako na každej bežnej základnej škole píšu tzv. Monitor. Píšu ho piataci aj deviataci. Majú pri jeho písaní určité úľavy ako napríklad dlhší čas na vypracovanie otázok, ale úlohy sú rovnaké ako na bežnej škole.. Vysvedčenie dostávajú rovnaké ako na bežnej škole.

Naši absolventi sa podľa výsledkov môžu prihlásiť na ktorúkoľvek strednú školu. Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží, vedomostných, športových aj umeleckých. Dosahujú v nich veľmi dobré výsledky. Náš žiak získal na medzinárodnej matematickej súťaži druhé miesto a bol ocenený aj ministrom školstva.

(zdroj: SŠI Kremnica)

Budova školy je už stará dáma, ktorá má už vyše 100 rokov, ale v rokoch 2010-2012 prešla rekonštrukciou. Je skutočne dôstojným stánkom vzdelávania. Opravila sa nielen fasáda budovy, ale aj vnútorné priestory školy . Okrem bežných učební máme aj niekoľko špeciálnych učební ako napríklad učebnú rytmicko-pohybovej výchovy, kde je nainštalovaná rezonančná podlaha, prostredníctvom ktorej žiaci hudbu vnímajú celým telom.

Máme dve špeciálne učebne pre individuálnu logopedickú intervenciu, terapeutickú miestnosť na terapie hrou, IMPP terapie, miestnosť pre snoezelen. Praktická škola má vybudovaný cvičný byt , kde sa študenti môžu učiť všetky činnosti ktoré treba robiť v domácnosti.

Súčasťou školy je školský internát, ktorý je tiež moderne vybavený. Okrem spální a spoločenských miestností má aj malú posilňovňu a telocvičňu. Je obklopený zelenou a parčíkom. V jeho areáli je vybudované multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, detské ihrisko a doskočisko. V budove internátu je aj školská jedáleň a školský klub detí.

Myslím, že zámer zakladateľov školy na začiatku 20 storočia, vybudovať „ozajstnú dielnu ľudskosti“ sa podaril. Deti ktoré k nám prichádzajú nielen do prvých ročníkov, ale do všetkých, ktoré prichádzajú s problémom, často aj s ubolenou dušou u nás nachádzajú pokojné a priateľské prostredie. Nachádzajú pochopenie, povzbudenie a dobrý štart do ďalšieho štúdia alebo života.