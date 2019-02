Na zimný štadión dostane Žiar ďalších 500-tisíc eur

Rekonšrukciu žiarskeho športoviska skomplikovali viaceré okolnosti.

14. feb 2019 o 13:04 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Vláda SR schválila na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiari nad Hronom dotáciu ďalších 500-tisíc eur. Na sociálnej sieti o tom dnes informoval primátor Žiaru Peter Antal (Most- Híd, Smer - SD, SNS).

Už v minulosti pritom štát na dokončenie športoviska poslal jeden milión.

"Tieto zdroje nám pomôžu dofinancovať záverečnú fázu rekonštrukcie a odľahčia tak mestskú kasu," napísal Antal.

O ďalší príspevok požiadala samospráva vládu po tom, čo dostavbu štadióna skomplikovali viaceré okolnosti už na jej začiatku.

"Museli sme riešiť napríklad problém s vodou pod štadiónom a v nadväznosti na to aj niektoré pôvodne neplánované riešenia, s čím sme nepočítali. Samozrejme, sú to náklady navyše," pripomenul dnes pre MY primátor.

Štadión chcú dokončiť na jar a ako avizoval už pred časom riaditeľ mestskej eseročky Technické služby Žiar nad Hronom Igor Rozenberg, celková cena prestavby a modernizácie bude určite viac ako tri milióny eur.

"Ak odhadujeme, že to bude 3,5 milóna eur, určite nám tento príspevok pomôže. Nebudeme ale prvým mestom, kde štát prispel opakovane," povedal Antal a ako príklad spomenul štadión v Liptovskom Mikuláši.

"Ak by sme týchto 500-tisíc eur nedostali, niečo ďalšie z projektu by sme museli škrtnúť," povedal tiež Antal.