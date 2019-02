Proti sťahovaniu sídla vodohospodárov podpisujú v Banskej Štiavnici petíciu

Rekonštrukcia budovy v Banskej Bystrici, kam sa má riaditeľstvo sťahovať, má stáť milióny eur.

21. feb 2019 o 12:15 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. V Banskej Štiavnici v týchto dňoch ohlásili petíciu proti odsťahovaniu sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku z mesta.

Plánovaný odchod vodohospodárov považuje petičný výbor za veľký problém a ranu.

"Bude to len pokračovanie vyľudňovania mesta a ďalší príspevok k strate jeho funkcií - iných ako turistických. Aj vodohospodári napomáhajú mimo turistickej sezóny fungovaniu služieb - reštaurácií, obchodíkov a podobne," povedal Martin Macharik, predseda petičného výboru a zároveň banskoštiavnický poslanec (Spolu - občianska demokracia).

Petíciu adresujú Banskoštiavničania Vláde SR, ktorú vyzývajú, aby zakročila a sťahovanie stopla.

"Platí zákon o Banskej Štiavnici, podľa ktorého má práve vláda v súčinnosti s orgánmi štátnej správy napomáhať pri zachovaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Banskej Štiavnice. Plán presťahovať SVP mi ale príde ako porušenie zákona a úplný opak tohto záväzku," povedal tiež Macharik.

Pripomenul, že podnik je jedným z najväčších zamestnávateľov v Banskej Štiavnici a okolí.

Hovoria o efektivite

O zámere presťahovať sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku z centra historického mesta do administratívnej budovy na periférii Banskej Bystrice sme informovali už v januári.

Vodohospodári a ministerstvo životného prostredia zámer pre MY zdôvodňovali ako výsledok auditov a snahu o smerovanie k efektívnemu vynakladaniu prostriedkov a zamedzeniu duplicity niektorých činností podniku s celoslovenskou pôsobnosťou.

Sťahovanie má tiež podľa stanoviska vodohospodárov zlepšiť situáciu zamestnancov.

„Z ich celkového počtu 119 až 70 zamestnancov do Banskej Štiavnice dochádza. Zároveň podnikové riaditeľstvo s výraznými ťažkosťami obsadzuje voľné miesta potrebnými odbornými zamestnancami, ktorých odrádza cestovanie na miesto výkonu práce v Banskej Štiavnici,“ ozrejmoval hovorca vodohospodárov Marián Bocák. Koľko zamestnancov bude po zmene dochádzať do Banskej Bystrice ale nepovedal.

Prečítajte si tiež: Rok od vraždy mladej dvojice si pripomenú aj v Žiari

Termín, ku ktorému by malo byť sťahovanie aktuálne, zatiaľ nie je jasný, podľa plánu by sa malo podnikové riaditeľstvo z Banskej Štiavnice odsťahovať na prelome rokov 2019 a 2020.

Vo februári vodohospodári zverejnili zmluvu na rekonštrukciu administratívnej budovy na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici - jej cena má byť viac ako 3 302 000 eur s DPH. Uskutočniť ju má spoločnosť AVG group z Vlkanovej.

Raz sa už vrátil

Od svojho vzniku v roku 1997 sídlil Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., v historickej Banskej Štiavnici.

K 1. januáru 2008 sa jeho sídlo presunulo do Žiliny – do prenajatých priestorov, a to aj napriek snahe banskoštiavnickej samosprávy a petícii obyvateľov proti sťahovaniu s viac ako 3200 podpismi.

Banskoštiavnická radnica vtedy zdôrazňovala, že odchod podniku s celoslovenskou pôsobnosťou zhorší postavenie mesta a zvýši nezamestnanosť.

Už v júni 2010 sa riaditeľstvo podniku presťahovalo späť do Banskej Štiavnice, dôvodom aj bola opäť úspora – a to nielen platieb za prenajaté priestory v Žiline, ale aj ďalších nákladov na desať prenajatých bytov pre zamestnancov.