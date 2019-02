Majstrovský pohár opäť pre Celebrity

Na zimnej lige v Starej Kremničke sa prepisovali historické tabuľky.

21. feb 2019 o 13:21 Vladimír Širáň

STARÁ KREMNIČKA. Najstaršia zimná liga vo futsale v našom regióne ukončila svoj 22. ročník. Víťazný pohár si štvrtýkrát po sebe odnáša mužstvo Celebrity. Ich najväčší konkurent Diviaci z Jastrabej skončili druhí.

Vládne spokojnosť

V poradí už dvadsiaty druhý ročník zimnej ligy na Starej Kremničke sa počas celého priebehu niesol v duchu fair – play. Spoločenská a rodinná atmosféra prilákala množstvo divákov, ktorí videli zaujímavé a napínavé zápasy.

„Tento ročník môžem označiť ako úspešný. Predstavilo sa nám veľa výborných futbalistov, ktorí bavili prítomných divákov a to je najpodstatnejšie. Veď aj pre nich sa organizuje táto liga,“ povedal organizátor zimnej ligy Maroš Petruš.

Na zimnej lige sa proti sebe postavilo osem mužstiev. Veková hranica je určená len spodná, a tak fanúšikovia boli svedkami konfrontácii rozličných vekových generácii.

„Je potešujúce, že aj tento ročník sa nám podarilo prilákať mladých, ale aj starších futbalistov. Dokonca v zápase Topiči - Soliči sa postavili proti sebe najmladší hráč turnaja Juraj Beracko a v bráne súpera stál najstarší hráč ligy Dušan Zliechovský. Vekový rozdiel medzi nimi bol cez štyridsať rokov, ale aj týmto sa potvrdilo, že keď zdravie slúži, tak sa futbal dá hrať,“ dodal Petruš.

Diviaci ich potrápili

Ligu po štvrtýkrát ovládli chlapci z tímu Celebrity. Skalp sa nerodil ľahko a to si uvedomuje aj kapitán mužstva Filip Mezei.

„Vyhrať to zas bol krásny pocit. Pre mňa ako veľkého nadšenca tejto ligy to znamená veľmi veľa. Tento posledný titul sa vybojoval najťažšie, nakoľko chlapci z Jastrabej hrali tiež veľmi dobre,“ uviedol na margo štvrtého titulu Mezei.

Ziskom posledného víťazstva v súťaži dokázali mladí bývalí hráči Žiaru nad Hronom prepísať historické štatistiky.

„Chalani okolo Filipa Mezeia dokázali niečo nevídané. Vyhrať štyrikrát po sebe sa doposiaľ nikomu nepodarilo a predpokladám, že ak sa chlapci zídu aj o rok, budú opäť veľký favorit,“ spomenul štatistický údaj Petruš.

Hrací deň je piatok

Netradičný čas a deň je to zaujímavé, čo zimnú ligu na Starej Kremničke robí jedinečnou. Boje začínajú vždy v piatok od siedmej hodiny večer. Atmosféra v zápasoch, kabíne i v hľadisku sa nesie v priateľskom duchu.

„My počas celého súťažného kolotoča sa spoliehame na výbornú partiu. Kostra mužstva sme spolu hrávali v mládežníckych kategóriách v Žiari nad Hronom, preto vieme, čo môžeme od seba čakať. Mužstvo Topiči sú takisto spoluhráči z FK Pohronie a ak zostanú pokope, tak o pár rokov budú práve oni najväčší ašpiranti na celkový triumf,“ uzavrel Filip Mezei.

Predposledné 13. kolo

CELEBRITY - OFK ŠTART PRENČOV 7:2 (5:0)

Góly: M. Mezei , A. Milčík , J. Dovčík , M. Mecele , R. Pobežka , R. Hric 2 - Z. Weber, Š. Beňovic

R: M. Barboriak

Jednoznačná záležitosť domácich, ktorí týmto víťazstvom sa priblížili k zisku štvrtého titulu v rade. Na to, aby sa nimi stali museli čakať na zápas, kde sa predstavili Diviaci. Tí svoj zápas prehrali a v mužstve Celebrít prepukli majstrovské oslavy.

SOLIČI - FK SAMPONSKO 1:7 (0:2) EXHIBÍCIA – Kontumačne 5:0 pre Soličov, pretože celé mužstvo z FK Samponsko išlo na sústredenie.

MLADÉ PUŠKY - TOPIČI 4:4 (2:2)

Góly: T. Janšík 2, E. Škriniar 2 - F. Gordulič , A. Domiňák, D. Bahno, J. Beracko

R: M. Barboriak

Vyrovnaný zápas dvoch mladých mužstiev sa odohrával počas celého stretnutia. Prvý polčas sa skončil zaslúženou remízou, a to isté platí aj po záverečnom hvizde.

DIVIACI - MIESIČI 1:3 (0:0)

Góly: L. Rafaelis - R. Abrahám , L. Gulička 2

R: M. Barboriak

Diviaci nastúpili na zápas z podmienkou vyhrať, ak chcú zabojovať o celkový titul. Na druhej strane sa proti ním postavili Miesiči, ktorí mali umiestnenie viac menej isté, ale posledné zápasy im vyšli na výbornú. Prvý polčas sa hral opatrne a ani jedno mužstvo nechcelo spraviť chybu. To sa im aj podarilo a polčas sa skončil bez gólov. Domáci chceli vyhrať, všetko urobili preto a to sa im vypomstilo. Hostia využili svoje šance strelili góly a vyhrali úplne zaslúžene. Domáci touto prehrou stratili všetky šance na celkový triumf, keďže bodový rozdiel pred posledným kolo bol štvorbodový.

14. kolo

MIESIČI - MLADÉ PUŠKY 9:4 (5:2)

Góly: M. Paller, T. Hudec 4, L. Gulička 2, A. Šimko 2 - T. Janšík 4

R: M. Barboriak

Domácich zastihol záver sezóny vo skvelej forme, čo potvrdili aj v poslednom zápase sezóny. Rozdrvili hostí pomerne vysoko, keď sa zaskvel hlavne T. Hudec. Na druhej strane ukázali svoje nesporné kvality T. Janšík, ktorý bol autorom všetkých gólov hostí. Zaskve sa aj E. Škriniar, ktorý mu na všetky góly prihral.

OFK ŠTART PRENČOV - DIVIACI 3:9 (0:3)

Góly: A. Chovan, P. Blahút 2 - L. Hric 2, Matúš Hric 4, Marek Hric 3

R: M. Barboriak

Diviaci po prehre z piatka tentoraz zabrali naplno a je to hlavne zásluha najlepšieho hráča ligy Matúša Hrica, výborný duel rozhodol štyrmi gólmi. Pridal sa k nemu aj Marek Hric, ktorý strelil hattrick.

FK SAMPONSKO - TOPIČI Kontumačne 5:0 pre TOPIČOV, pretože celé mužstvo z FK Samponsko išli na sústredenie.

SOLIČI - CELEBRITY 5:6 (2:4)

Góly: D. Zliechovský 3, M. Pálenčár, P. Mudrončík - F. Mezei 2, M. Mezei, P. Nádaždy 2, M. Mecele

R: M. Barboriak

Hostia boli už istí víťazi, tak k zápasu pristúpili úplne vlažne, čo sa im skoro aj vypomstilo. Domáci bojovali ako a mohli si kľudne pripísať skalp úradujúceho majstra. Vo výbornom svetle sa predstavil najstarší hráč ligy D. Zliechovský, ktorý strelil 3 góly.

KONEČNÉ PORADIE

1. CELEBRITY

2. DIVIACI

3. MIESIČI

4. TOPIČI

5. OFK ŠTART PRENČOV

6. MLADÉ PUŠKY

7. FK SAMPONSKO

8. SOLIČI

Najproduktívnejší hráč: 1. MATÚŠ HRIC – DIVIACI 34 bodov (25+9)

Najlepší strelec: 1. MATÚŠ HRIC – DIVIACI 25 gólov