Rok od vraždy: Organizátorka protestov v Žiari neverila, že iniciatíva vydrží tak dlho

O Slovensku som sa za uplynulý rok dozvedela veľa zlého aj dobrého, hovorí Michaela Čillíková.

21. feb 2019 o 20:30 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Aj v Žiari nad Hronom si dnes minútou ticha a zapálením sviečok uctili pamiatku novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorých pred rokom chladnokrvne popravil vrah.

Rok, ktorý zmenil pohľad na nás samých

Organizátorka všetkých žiarskych zhromaždení Za slušné Slovensko Michaela Čillíková opätovne žiadala vyšetrenie vraždy mladej dvojice a potrestanie vrahov - vrátane objednávateľa.

Pripomenula ľuďom, ktorí sa zišli v centre mesta, kauzy uplynulého roka a zopakovala tiež požiadavku na dôveryhodnú vládu.

"Za uplynulý rok som sa dozvedela o Slovensku veľa negatívneho, no aj pozitívneho, a to v extrémnych podobách. To zlé boli všetky kauzy, špina a hnus. Nechápem, ako je môžné, že niektorí politici sú stále na svojich miestach a vyškierajú sa nám do ksichtu. Pozitívne ma prekvapila súdržnosť Slovákov a to, že sme schopní vyjsť do ulíc - v daždi aj v horúčavách - a spoločne meniť našu krajinu k lepšiemu," okomentovala uplynulý rok Čillíková.

Na začiatku neverila, že by iniciatíva Za slušné Slovensko mohla vydržať až do dnešného dňa, dnes ďakuje všetkým, ktorí počas roka opakovane prichádzali na námestia a pripomínali politikom, že je tu niekto, kto ich kroky sleduje.

Dôležitý je aj hlas z regiónov

Mladá aktivistka a zároveň mamička považuje za dôležité, že protesty sa nedejú len v Bratislave, ale aj v regiónoch.

"Každý Slovák, nech žije kdekoľvek, aj v malom meste, má predsa právo voliť a rozhodovať," povedala. Dodala však, že v Žiari mala problém získať tých, ktorí by na zhromaždeniach prehovorili z pódia.

"Akoby mali strach. Keď ich oslovím, často mi odpovedajú, že sa na to necítia," zreprodukovala reakcie.

Dnes mali napríklad s príspevkom o školstve, ale aj o neprijateľnosti plagiátorstva vystúpiť dvaja študenti miestneho gymnázia, nestalo sa tak - neprišli z rodinných dôvodov.

Prekvapilo ich, kam až to siaha

Na Námestie Matice slovenskej prišiel vo štvrtok večer aj Peter zo Žiaru spolu s kamarátmi.

"Chceme zmenu k lepšiemu, aby sa vymenila vláda. Po roku cítiť, že sa na udalosti a na vraždu postupne zabúda, ľudia zase začínajú byť ľahostajní," odpovedal na otázku, prečo sa zhromaždenia zúčastnil.

Karol, rovnako zo Žiaru, si naopak myslí, že na udalosť spred roka Slovensko nezabudne. Za dôležité ale považuje pripomínať tým, ktorí zatiaľ vraždu uspokojivo nevyšetrili, že verejnosť na výsledok a trest pre vinníkov stále čaká.

"Treba im pripomínať, že sme na ceste a ak to bol začiatok niečoho, tak ešte stále nie sme na konci," povedal.

Spomína si, ako ho vražda novinára a jeho priateľky zaskočila, ale skutočne nepríjemný pocit prišiel až následne.

"Na úplnom začiatku sme totiž nechápali, kam až to môže siahať. Je skutočne strašné, že to súviselo s jeho novinárskou prácou."

Aj Karola uplynulý rok v mnohom prekvapil.

"Dnes napríklad nechápem, ako je možné, že pán Harabin má desaťpercentné preferencie - pritom je spoluzodpovedný za to, ako celý súčasný systém funguje. Rovnako Kotleba - osem percent - to sú pre mňa strašné veci a myslím si, že aj preto sú dôležité tieto zhroaždenia," ozrejmil svoju účasť na nich.