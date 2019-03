Mladý Žiarčan si oblečie reprezentačný dres

Za výborné výkony v klube MŠK Žilina si pozvánku zaslúžil. Hrať v drese s dvojkrížom na hrudi je preňho česť.

5. mar 2019 o 9:47 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Mladý talentovaný Žiarčan, ktorý aktuálne pôsobí v mužstve MŠK Žilina si zahrá v národnom tíme. Odchovanec Žiaru sa netají, že v budúcnosti by chcel nastúpiť aj za reprezentačné Áčko. Viac o pozvánke do reprezentácie povie Samuel Urgela, syn trénera FK Pohronie Rastislava Urgelu.

Boli ste nominovaný na reprezentačný zraz SR U16. Čo to pre vás znamená?

- Pre mňa to znamená, že sa nemôžem uspokojiť, stále na sebe pracovať a ísť si za svojim snom, pretože reprezentovať vlastnú krajinu by malo byť cťou pre každého športovca.

Kde a ako vás zastihla správa o nominácii?

- Nominácia ma zastihla po doobedňajšom tréningu, keď mi to oznámil kamarát.

Komu ste ako prvému oznámili?

- Hneď som to napísal mamine a ocinovi, ktorí si zaslúžia to vedieť ako prví, pretože ma najviac podporujú.

Čím ste podľa vás zaujali reprezentačných trénerov?

- Trénerov som zaujal podľa mňa svojimi výkonmi v zápasoch. Určite zavážilo aj