Nový festival Vulkán predstavuje vína aj zo štiavnickej sopky

Festival sa začne v piatok a vyvrcholí v sobotu.

8. mar 2019 o 8:45 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Nový vínny festival s názvom Vulkán ponúkne v piatok a sobotu (8. a 9. 3.) možnosť porovnať, ako chutia vína z rôznych sopiek.

Podujatie predstavuje z okolia štiavnického stratovulkánu a ich naturálnych aj reduktívnych vín. Uskutoční sa 8. a 9. marca.



"Vulkán je víno, ktoré vyrástlo na sopečnej pôde a vo svete je veľmi žiadané pre jeho špecifickú chuť. Aby to bolo naozaj jedinečné, návštevníci budú mať možnosť porovnať, ako chutia vína z rôznych sopiek," prezradil Igor Kuhn z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica.



Počas dvoch dní ochutnajú návštevníci víno až z troch vulkánov - Štiavnica, Tokaj a Somló. "Tokaj nie je len svetoznáme sladké víno, ale aj bývalá sopka, hrozno tu rastie na sopečných tufoch. Somló je malý sopečný kopček v Maďarsku, viničom je obrastený zo všetkých strán. Vinári tu fungujú ako jedna značka. Víno zo štiavnického stratovulkánu je ešte stále málo známe, ale o to zaujímavejšie. Kedysi štyri kilometre vysoký stratovulkán rozlial lávu až 50 kilometrov ďaleko, na jeho južných svahoch sú dnes najsevernejšie a najvyššie položené vinohrady na Slovensku," priblížil Kuhn.



V piatok večer v programe Vulkán vs. Vulkán budú účastníci festivalu spoznávať typické odrody z každej lokality a porovnávať sortu, ktorá ako jediná rastie vo všetkých troch regiónoch. Večer bude moderovať Gabriel Kollár, niekoľkonásobný majster someliérov SK.

Hosťami budú Eva Cartwright, odborníčka na vína z vulkánov a geológ Pavel Uher, ktorý porozpráva o charakteristikách jednotlivých sopiek a vplyve ich podložia na víno.



V sobotu od 12. do 20. hodiny na deviatich zastávkach v centre Banskej Štiavnice ochutnajú viac ako 100 vzoriek vína od 20 vinárstiev. Zastávky budú aj na miestach, kam sa návštevník obvykle nedostane – v starých dvoroch a štôlňach podzemia.



Vínny festival Vulkán organizujú spolu Región Banská Štiavnica a ViNOCENTRUM.