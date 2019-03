Osobnosť slovenskej cyklistiky ocenilo aj mesto

Celý svoj život zasvätil František Sitora cyklistike a ako trénera si ho pamätajú mnohé talenty.

10. mar 2019 o 17:29 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Známy tréner Cyklistického klubu v Žiari nad Hronom František Sitora si prevzal v rámci tradičného podujatia Športovec mesta z rúk primátora Petra Antala ocenenie Tréner roka 2018. Len nedávno sa pritom dočkal významnej pocty aj od Slovenského zväzu cyklistiky. V rámci ankety Zlatý pedál získal ocenenie za celoživotný prínos pre slovenskú cyklistiku.

Prečítajte si tiež: Hráči Pohronia spravili pekný čin

Čo to pre vás znamená aktuálne ocenenie v rámci Športovca mesta za rok 2018?

- Je to pre mňa určitá forma uznania od vedenia mesta za vykonanú prácu. Vážim si to. Cyklistický klub patrí už roky medzi najúspešnejšie športy v Žiari nad Hronom. Je za tým vynaložené nesmierne úsilie a odborná práca podložená dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vrcholovej cyklistiky. Čo sa dlhodobo prejavuje na kvalitných výsledkoch klubu.

Má na vašom úspechu zásluhy aj niekto iný?

- Určite áno. V prvom rade je to moja manželka, ktorá mi vždy verila a podporovala ma. Vytvorila mi v rodine dokonalé zázemie pre moju prácu. Jednotlivec bez podpory tímu sa ťažko presadí. Preto za mojím ocením stojí práca celého realizačného tímu, počnúc trénermi, mechanikmi, masérmi a samozrejme sponzormi, bez ktorých by to nebolo možné. Im všetkým patrí poďakovanie.

Nedávno ste boli ocenený aj v ankete Zlatý pedál. Čo znamená pre vás táto cena?

- Dostal som ju za celoživotný prínos pre slovenskú cyklistiku. Veľmi si vážim a