Enrika, ktorému sa nechcelo do väzenia, nezastavili ani varovné výstrely (+FOTO)

Muž, ktorý sa vyhýbal väzeniu, utekal pred policajtmi aj cez okno kúpeľne.

11. mar 2019 o 15:09 (iz)

ŽIAR NAD HRONOM. Enriko (23) od novembra minulého roka nenastúpil do väzenia, napokon tam smeroval v putách.

Policajti ho vypátrali a v sobotu (9. 3.) dopoludnia zadržali v Žiari nad Hronom. Hliadka spolu s pátračom ho hľadali v dome, kde sa mal podľa zistených informácií zdržiavať.

"Zaklopali na dvere, kde im povedali, že v dome nie je a že sa o tom môžu presvedčiť. Ako vchádzali dnu, videli, že muž vbehol do kúpeľne a vylieza cez okno von," opísala situáciu krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Začala sa naháňačka. Enriko, ktorý sa nestihol obuť, utekal k lesu len v ponožkách a policajti za ním. Keď nereagoval na ich výzvy, použili služobnú zbraň.

"Už keď boli mimo obytnej zóny a Enriko bežal ďalej, použili tri varovné výstrely do vzduchu, na čo zareagoval tak, že sa ukryl do kríkov. Následnevoči nemu použili donucovacie prostriedky a v putách ho priviedli k služobnému autu," priblížila Faltániová, čo predchádzalo eskortovaniu previnilca do väzenia.

Enriko si odsedí trest za opakované vlámačky, v minulosti sa však dopustil aj poškodzovania cudzej veci a marenia výkonu úradného rozhodnutia.