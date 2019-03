Doga zaútočila na ženu, polícia prípad rieši ako ublíženie na zdraví

Žena sa podľa informácií polície liečila mesiace, pes ju pohrýzol do viacerých častí tela.

13. mar 2019 o 14:41 (iz)

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski policajti sa v týchto dňoch vrátili k prípadu útoku psa z minulého roka a začali trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

Ešte vlani v lete (20. 7.) podvečer pri vodnej nádrži neďaleko motorestu Dubník v katastri Lovčice-Trubína zaútočila na 65-ročnú Žiarčanku kanárska doga, ktorá majiteľovi ušla z auta aj s vôdzkou.

Žene sa podľa popisu polície zahryzla do vnútornej strany lýtka, do oblasti brucha, nad pravé koleno a do ľavého stehna a spôsobila jej zranenia s dobou liečenia až do októbra.

„Majiteľ psa porušil dôležitú povinnosť, keď si ho dostatočným spôsobom nezabezpečil,“ ozrejmila postup krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.