Vlaku sa šmýka, niektorí cestujúci sa do cieľa vybrali pešo cez les

Priamo z vlaku nás informovala cestujúca, ktorá nevie, dokedy situácia potrvá.

13. mar 2019 o 20:31 (iz)

BARTOŠOVA LEHÔTKA/KREMNICA. Z osobného vlaku v blízkosti Bartošovej Lehôtky sa nám v stredu (13.3.) večer ozvala Kveta, ktorá cestuje zo Zvolena do Kremnice.

"Už pomaly hodinu stojíme a čakáme. Povedali nám, že sú nevhodné podmienky a vlaku sa na koľajniciach šmýka. Nedostane sa sem ani náhradná autobusová doprava," opísala situáciu.

Povedala tiež, že niektorí cestujúci, ktorí smerujú do Kremnice, sa už vybrali do mesta cez les. "Niektorí vystúpili a idú pešo, ale potme to nie je veľmi lákavá predstava," poznamenala Kveta, ktorá tvrdí, že vo vagónoch je asi tridsiatka cestujúcich.

Podľa informácie, ktorú dostali od sprievodcu, čakajú na mieste na rušeň, ktorý by ich mal potlačiť.

Železničná spoločnosť Slovensko už o očakávanom meškaní osobného vlaku Zvolen - Vrútky informuje medzi zverejnenými mimoriadnosťami na trati. Dôvodom má byť vplyv počasia.