Jasle v Žiari budú po novom pre rodičov drahšie

Za mestské jasle si Žiarčania priplatia.

14. mar 2019 o 8:48 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Rodičia žiarskych detí do troch rokov, ktoré navštevujú mestské jasle, si za túto službu od začiatku apríla priplatia.

Mestskí poslanci schválili navýšenie platieb na dieťa zo súčasných 110 eur na dvesto eur mesačne.

„Je to reakcia na zvýšené vstupy, ktoré ovplyvňujú prevádzku zariadenia – napríklad vyššie poplatky za energie či vyššie mzdy pracovníkov,“ zdôvodňuje krok Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa žiarskeho mestského úradu.

Rodičov odkazujú na príspevok štátu

Zvýšená finančná záťaž sa dotkne najmä mladých rodín, šéfka mestského sociálneho odboru tvrdí, že si to uvedomuje.

„Vnímame to ako citlivú záležitosť, ale zmenu opierame najmä o skutočnosť, že štát pomáha rodinám príspevkom na starostlivosť o dieťa do troch rokov, ktorý je v súčasnej dobe poskytovaný až do výšky 280 eur,“ pripomína s dôvetkom, že tieto peniaze môžu rodičia využiť práve na zaplatenie jaslí.

Minárová tiež dodáva, že pri súčasnej kapacite zariadenia a primeranom počte pracovníkov, mesto na prevádzku služby dopláca zo svojho rozpočtu – viac ako tristo eur na jedno dieťa.

„Spoluúčasť rodiča sa po novom zvýši na asi 49 percent, keďže dosiaľ bolo výrazne nižšia,“ ozrejmuje a dopĺňa, že k doteraz poslednej zmene výšky poplatkov došlo v meste v roku 2012.

Kapacita ostane rovnaká aj ďalej

Žiarske mestské jasle majú svoje priestory v jednej z miestnych škôlok – na Sládkovičovej ulici. Ich kapacita je dvadsať miest.

„Evidujeme žiadosti a zaraďujeme dopyty do poradovníka, takže záujem rodičov vidíme a vieme posúdiť veľmi aktuálne. Z tohto pohľadu sa nám zdá, že súčasná kapacita v tomto období postačuje,“ reaguje Minárová na otázku, či počet miest plánujú v najbližšej dobe zvýšiť.