V jednej z firiem priemyselného areálu v Žiari došlo k úrazu

Polícia udalosť potvrdila, zisťujeme viac.

15. mar 2019 o 10:23 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V jednej zo spoločností priemyselnej zóny v Žiari nad Hronom došlo v piatok (15.3.) k úrazu 51-ročného Libora. Podľa našich informácií ho mal zasiahnuť tekutý hliník.

"Zatiaľ môžem udalosť len potvrdiť, polícia sa ňou zaoberá a zisťuje bližšie okolnosti," povedala krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

K závažnému pracovnému úrazu, ako ho potvrdil aj Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, malo dôjsť v piatok ráno.

"Došlo k zraneniu jedného zamestnanca, ktorý bol už prevezený do zdravotníckeho zariadenia, naši inšpektori sú na mieste a preverujú okolnosti udalosti," povedal približne o 10.30 Miroslav Benč z Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici.

„K ťažko popálenému mužovi sme vyslali záchranárov, ktorí ho ošetrili a v umelom spánku previezli na špecializované pracovisko v Bratislave. Počas prevozu bol v kritickom, ale stabilizovanom stave,“ informovala popoludní Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov.

Bližšie informácie o príčinách udalosti a o miere zavinenie zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa zatiaľ inšpektorát nezverejnil.

"Tieto budú k dipozícii po ukončení vyšetrovania," dodal Benč.

Podobne reagoval aj Rastislav Novodomec zo spoločnosti Sloval, kde k udalosti došlo. "Až do ukončenia vyšetrovania to nebudeme komentovať," povedal nám do telefónu.