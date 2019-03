Pohronie otočilo zápas s Mikulášom, Abrahám ďakuje divákom

V prvom jarnom domácom zápase privítalo prvé FK Pohronie druhý Tatran Liptovský Mikuláš. Bojovalo sa teda o samotné čelo tabuľky.

15. mar 2019 o 21:04 Ján Ihracký

19. kolo

FK Pohronie – MFK Tatran L. Mikuláš 2:1 (1:1)

GÓLY: 41. Tesák (pen), 48 Abrahám – 14. Bartoš

ROZHODOVAL: Očenáš, 1456 divákov, ŽK: 4 – 3, ČK: 1 – 0

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, P. Jacko, Pelegríni, Sedláček (46. Višić), Hatok, Abrahám, Dzúrik, Blahút (64. Košuda), Kondrlík (71. Hrnčár)

MFK TATRAN: Gábriš – Janec, Gerát, Staš (78. Václavik), Lišivka, Čery, Laura (90. Kuc), Bartoš, D. Andrić, Kucharčík, Ondrek (59. Žákovič)

PRIEBEH ZÁPASU:

Od začiatku zápasu sa nehralo v rukavičkách čo dokazovalo to, že v úvodnej päťminútovke rozhodca Očenáš dvakrát vyťahoval žltú kartu po fauloch hosťujúcich hráčov. Na ihrisko začal padať dážď a ten priniesol šťastie hosťom. Tí šli do vedenia v 14. minúte, keď nechytateľne hlavičkoval Bartoš. Druhý gól mohol Mikuláš pridať v 25. minúte, centrovanú loptu odpratával Patrik Jacko a tá šla tesne vedľa tyče. Pohrozil i Staš, jeho tečová strela však tiež smerovala mimo brány. V 40. minúte Ondrek v šestnástke fauloval Abraháma, loptu si na biely bod postavil Tesák a jedenástku suverénne premenil. Domáci po góle očividne ožili a do konca polčasu súpera zatlačili, gól však už nepadol, no treba dodať, že Kondrlík bol k nemu veľmi blízko.

Domáci do druhého polčasu prestriedali, na ihrisko prišiel Višić a hneď v prvej minúte nebezpečne hlavičkoval tesne nad bránu. Čo nevyšlo jemu, vyšlo o dve minúty Abrahámovi – 2:1. V 77. minúte ten istý hráč po Hrnčárovom prízemnom centri odmietol navýšiť náskok domácich. V závere sa hostia snažili vyrovnať, do karát im zahralo aj vylúčenie domáceho kapitána Pelegríniho v 85. minúte. Vyťažili však len niekoľko rohov v nadstavenom čase, bez výsledného efektu. Pohronie tak navýšilo svoj náskok v tabuľke pred Mikulášov na šesť bodov.

HRÁČ ZÁPASU:

Volíme navrátilca do dresu FK Pohronie Patrika Abraháma. Vybojoval penaltu a strelil rozhodujúci gól. Už druhý v druhom zápase.

OKAMIH ZÁPASU:

Domácich nakopla jednoznačne penalta v závere prvého polčasu, dovtedy hrali v kŕči a mali problém prebíjať sa súperovou obranou. Od gólu Lukáša Tesáka im to šlo oveľa lepšie.

(zdroj: futbalnet.sk)

POVEDALI PO ZÁPASE:

Hrdinom večera sa stal domáci navrátilec Patrik Abrahám, ktorý do Žiaru prišiel v zime zo Skalice: „V úvode sme sa trošku ako keby zľakli. Nešlo nám to veľmi kombinačne, neviem či to bolo tým počtom divákov, ale inkasovali sme. Myslím si, že od vyrovnávajúceho gólu sme sa nakopli a išli sme jednoznačne za víťazstvom. Som rád, že sa nám to podarilo a ďakujem veľmi pekne divákom za krásnu návštevu. Mám premiéru na tomto štadióne a som rád, že som mohol takto pomôcť mužstvu. Ideme krok za krokom za svojim cieľom.“ Budúci týždeň čaká hráčov Pohronia zápas v Bardejove. Myslí už Patrik na tohto súpera? „O tom sme sa ešte ani nerozprávali, ťažko o tom hovoriť hneď po zápase. Myslím si, že cez týždeň sa dobre pripravíme a po nejaký ten bodík si tam pôjdeme,“ zakončil Abrahám.

Štefan Zaťko (tréner MFK Tatran): Myslím si, že to bolo rušné stretnutie. Obidve mužstvá sa snažili streliť gól. Myslím si, že to bolo pre divákov dostatočne atraktívne. Súper dal dva góly, vyhral zaslúžene – kto dá viac gólov, vyhráva zaslúžene. Gratulujem domácim k víťazstvu. Mám taký pocit, že na ich strane bola väčšia chuť po víťazstve. V niektorých momentoch aj kvalita, na ktorú sme dnes trpeli hlavne v defenzíve.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): My sme vedeli s kým máme dočinenie. Keď si pozriete tabuľku zápasov vonku, tam je vidieť, že náš dnešný súper získal veľa bodov. Dnes sa to ukázalo, že je nebezpečný smerom dopredu, hrá jednoduchý futbal. My sme sa snažili hrať kombinačne, ale po góle chalani znervózneli a nebolo to také, aké sme si predstavovali. Boli sme nepresní a netrpezliví. Pomohla nám penalta v závere polčasu, potom sa dostali chalani na vyššiu úroveň. Veľmi dobre hrali v druhom polčase, okrem gólu sme tam mali viacero ďalších pekných akcií, bohužiaľ, nedostali sme sa do správneho zakončenia. Potom sme sa hlboko stiahli a umožnili sme súperovi podnikať nebezpečné akcie a štandardky, v ktorých je silný. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene a o ten jeden gólik sme boli kvalitnejší.