Píla: Ľudia z jednej ulice žijú a volia v troch rôznych obciach (+FOTO)

Ulicu pred rokmi rozdelili medzi tri katastrálne územia, dnes jej obyvatelia volia v Žiari nad Hronom, v Pitelovej a v Starej Kremničke.

16. mar 2019 o 17:47 Ivana Zigová

ŽIAR N. HR./STARÁ KREMNIČKA. V Šášovskom Podhradí - Píle volia obyvatelia jednej ulice v troch rôznych obciach.

Úsek dlhý pár stoviek metrov s niekoľkými domami v minulosti celý patril pod mesto Žiar nad Hronom, pred desaťročím ho ale rozdelili medzi Žiar a dve ďalšie obce - Starú Kremničku a Pitelovú.

Každý volí tam, kam patrí

"Veru, tí z posledného domu volia v Pitelovej a tieto domy na druhej strane v Žiari. Ja a moji susedia zase v Starej Kremničke," krúti hlavou Anna Dobiasová, ku ktorej prišla okrsková volebná komisia s prenosnou schránkou, aby do nej vhodila svoj hlas.

Pri voľbe si dôchodkyňa nechala poradiť od blízkych, mnohí kandidáti jej totiž nič nehovorili.

Na to, že spolu so susedmi žijú v troch rôznych obciach si už zvykla, no vidí v tom aj nevýhody.

"V zime, keď treba odhŕňať sneh, stroje prídu a Žiarčanom odhrnú a nám Kremničkárom nechajú tak," hovorí.

Komplikácie súčasná situácia prináša obyvateľom aj podľa Kataríny, ktorá rovnako žije v časti patriacej k Starej Kremničke.

"V súvislosti s voľbami mi na tom až tak nezáleží, každý ide voliť tam, kam patrí. Z územného hľadiska sa mi ale nepáči, že sme takto rozdelení. V minulosti sme patrili pod Žiar a myslím si, že to bolo lepšie," spomína.

"Dnes musíme dochádzať a vybavovať si úradné záležitosti v Starej Kremničke. Táto obec navyše nie je takým silným hráčom ako Žiar, takže nejaké väčšie investície a zmeny sa nám tu vyhýbajú," hovorí.

Vo voľbách dala mladá žena podľa vlastných slov košom novým tváram. "Veľa kandidátov v kampani rozprávalo, čo ľudia chceli počuť, ale mali by prezentovať skôr svoj príbeh, to, čo dokázali, aké majú skúsenosti a čo je za nimi," vysvetľuje.

Do volebnej miestnosti ďaleko

K voľbám nešiel Ján, ktorý žije v jedinom dome patriacom k obci Pitelová, v tejto dedine má aj volebnú miestnosť.

"Nemám auto, ako by som sa tam dostal, na bicykli, pešo? Je to dosť ďaleko," hovorí.

Ako kuriozitu vníma rozdelenie ulice Ján Kostrian, obyvateľ žiarskej časti.

"Komplikácie nevnímam, skôr sa mi to zdá zábavné, že jedna celistvá časť sa nachádza v troch katastrálnych územiach, ktoré sa tu zbiehajú. Určite by bolo praktickejšie, keby boli v jednej obci," hovorí.

Prvé kolo prezidentských volieb vynechal, dôvodom bola práca okolo domu.

"Pôjdem až v druhom kole, ktoré bude rozhodujúce. Uvidíme, kto sa v ňom stretne," odpovedá na naše otázky.

