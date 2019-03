Ambulanciu presťahovali bližšie k pacientom, nemusia ich prevážať cez areál

Pacienti nemocnice v Žiari nad Hronom nájdu tri ambulancie v nových priestoroch.

19. mar 2019 o 10:58 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Pacienti všeobecnej nemocnice Svet zdravia v Žiari nad Hronom s chorobami zažívacieho traktu už nemusia pre vyšetrenia absolvovať prevoz sanitkou cez areál nemocnice do objektu polikliniky.

Skončia komplikácie s prevozmi

Gastroenterologická ambulancia má totiž svoje nové priestory priamo v monobloku – konkrétne v časti C na prízemí.

V susedných priestoroch po novom pacienti nájdu aj úrazovú a cievnu ambulanciu.

„Ambulancie sme takto preskupili, aby priestor dostal logiku. Zmeny nadväzujú aj na nové priestory urgentného príjmu z vlaňajška,“ priblížil riaditeľ žiarskej nemocnice Ivan Mokrý.

Za najväčšiu zmenu označil práve presun gastroenterologickej ambulancie.

„Aj dosiaľ sme ju síce prevádzkovali v priestoroch, ktoré technicky vyhovovali, no boli vo vedľajšej budove. Ak sme pacienta chceli diagnostikovať, museli sme ho naložiť na ležadlo, potom do sanitky, s ňou prejsť 150 metrov k ďalšej budove, tam ho vyložiť, naložiť ho do výťahu a po vyšetrení zase celý proces absolvovať späť. Bolo to nepohodlné,“ opísal doterajšiu prax.

Do rekonštrukcie priestorov investovala nemocnica ešte koncom roka 92-tisíc eur. K dispozícii sú aj čakárne s novým mobiliárom.

Všetky tieto ambulancie sú v spádovej oblasti, ktorá má približne 100-tisíc obyvateľov, podľa Mokrého veľmi vyťažené. V minulom roku v nich vykonali spolu viac ako 14-tisíc vyšetrení a ošetrili v nich vyše 6 500 pacientov.

V zlepšovaní logistiky v rámci súčasných priestorových možností nemocnice chcú pokračovať aj tento rok.

„Máme už nejaké plány, ktoré by opäť mali prispieť k zlepšeniu situácie,“ povedal Mokrý, no konkretizovať kroky zatiaľ nechcel.

Pacienti čakajú už desaťročia

Žiarčania a ľudia z okolia sa už roky sťažujú aj na nedostatok miesta v lôžkovej časti, kde sa často na jednej izbe stretnú aj šiesti pacienti.

Problém mala pôvodne vyriešiť dostavba nemocničného pavilónu B, tú však napokon Svet zdravia prehodnotil.

„Už nehovoríme o dokončení pavilónu B, lebo táto budova nevyhovuje podmienkam a moderná nemocnica sa tam vybudovať nedá. Pracujeme ale na alternatíve prístavby monobloku v rádovo tisícoch metrov štvorcových. Na to všetko ale treba uzavrieť dohodu s Banskobystrickým samosprávnym krajom,“ povedal Mokrý a dodal, že rokovania s krajom ako s majiteľom areálu pokračujú.

Termín, kedy by s výstavbou chceli začať,riaditeľ zatiaľ povedať nevie.

O potrebe riešiť situáciu čo najrýchlejšie hovorí aj primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal (Most – Híd, SNS a Smer – SD).

„Ako primátor aj ako pacient očakávam postupné zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti ,“ povedal.

Ako primátor vraj proces urýchliť nijako nevie. „Je to vec súčasného prevádzkovateľa nemocnice a župy, na čom sa dohodnú a čo aj odsúhlasia krajskí poslanci. Je to náročný proces a chcem veriť, že sa to urýchli. Pacienta totiž nezaujíma, či bude dostavaný pavilón B alebo monoblok, ale očakáva, že sa situácia zmení čo najskôr,“ dodal.

Skupina Penta, do ktorej patrí aj Svet zdravia, je menšinovým akcionárom vydavateľstva Petit Press, ktoré vydáva aj týždenníky MY. Na redakčný obsah však vplyv nemá.