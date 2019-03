V Beluji vyhlásili zbierku na vydanie publikácie o dedinke

V knihe ukážeme všetko, čo je u nás zaujímavé, hovorí starostka obce.

22. mar 2019 o 12:17 TASR

BELUJ. V obci Beluj v Banskoštiavnickom okrese vyhlásili dobrovoľnú finančnú zbierku na spolufinancovanie vydania obecnej publikácie.

Knihu, ktorá priblíži históriu a súčasnosť tejto malej dedinky ležiacej pod Sitnom, chcú vydať pri príležitosti 730. výročia vzniku obce.

Prípravy na publikácii s názvom Obec a jej obyvatelia v plynutí času sa už podľa starostky Moniky Zlesíkovej začali.

"Knihu už pripravujeme s tým, že ľudia, ktorí sú v tom zainteresovaní, to robia takmer všetci bezodplatne. Fotografie budeme mať zo súkromných zbierok obyvateľov a aj od fotografov," priblížila.

Knihu by chceli vydať v náklade 500 kusov. "Keďže vydanie knihy stojí veľké finančné prostriedky a my máme malý rozpočet, tak sme sa rozhodli spolu s obecným zastupiteľstvom, že vyhlásime verejnú zbierku na dofinancovanie knihy, aby nás to tak veľa nestálo," podotkla Zlesíková.

História obce už podľa jej slov raz spracovaná bola, a to do útlej publikácie bez fotodokumentácie, ktorá vyšla v roku 1993.

Do pripravovanej knihy ju zahrnú tiež, no doplnia o súčasnosť. "Ukážeme čo všetko obyvatelia vytvorili, všetko čo je u nás zaujímavé. Chceme, aby sa ľudia v nej našli a aby mohli byť na seba hrdí," dodala starostka.

Publikáciu chcú vydať pri príležitosti 730. výročia vzniku obce, ktoré si pripomenú v budúcom roku. Podľa Zlesíkovej oslávia toto výročie aj veľkou slávnosťou.