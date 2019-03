Za šéfa polície sa hlási aj radový policajt, ktorý sa súdi s ministerstvom

Dvoch ľudí v konkurze vylúčili.

18. mar 2019

BRATISLAVA. Za nového šéfa polície sa okrem jej známych funkcionárov hlási aj protestný kandidát.

Slavomír Vodnák je radovým policajtom z okresnej polície v Žiari nad Hronom a s ministerstvom vnútra sa už roky súdi vo viacerých prípadoch. Týkajú sa zväčša disciplinárnych trestov, ktoré Vodnák dostal od nadriadených potom, ako poukázal na falšovanie štatistík v polícii či iné nedodržiavanie predpisov v zbore. Ozval sa napríklad aj pri nátlaku nadriadeného, aby v jednom z prípadov nezačínal trestné stíhanie.

Súdy mu zatiaľ vo všetkých uzavretých prípadoch dali za pravdu.

"Postavil sa proti nadriadeným, ktorí ho nútili ísť v rozpore s predpismi, a preto mal problémy,“ hovorí Vodnákov bývalý šéf Milan Mikuláš.

"Najskôr to bolo disciplinárne konanie za to, že mal vraj špinavú kravatu, potom za to, že počas služby si podal žiadosť o sprístupnenie informácií, z čoho vraj vyplývalo, že vtedy nepracoval a podobne," pokračuje Mikuláš, ktorý šéfoval poriadkovej polícii v Žiari nad Hronom a dnes je v civile.

Aj keď Vodnák bol pôvodne jeho zástupcom, po problémoch nasledovali zlé služobné hodnotenia, a degradácia na radového policajta s hodnosťou major, hoci je v polícii už dvadsať rokov. V minulosti robil sedem rokov vyšetrovateľa, predtým pracoval aj na skrátenom vyšetrovaní. S vedením sa súdi od roku 2014.

Vodnák sa pre SME k svojim sporom vyjadrovať nechcel s tým, že to nemôže spraviť. Potreboval by súhlas vedenia ministerstva vnútra, teda jeho šéfky Denisy Sakovej zo Smeru.

Opis sporov sa dá nájsť vo voľne prístupných súdnych rozhodnutiach.

Ministerstvo potvrdilo len toľko, že s jedným z kandidátov na policajného prezidenta je aktuálne v dvoch súdnych sporoch. "Keďže nie sú právoplatne ukončené, nebudeme k nim poskytovať bližšie informácie."

Ozvali sa viacerí

V polícii je tlak, aby si aj umelo zlepšovala čísla štatistík a policajti musia neraz rozdávať fiktívne pokuty, aby dostali lepšie služobné hodnotenie, písal denník SME koncom roka a vo februári. Priniesol príbehy štyroch policajtov, ktorí sa stretli so šikanovaním, zastrašovaním a nezmyselnými trestami.