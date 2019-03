Na univerziáde získal striebro. Česi ho sklamali

„Celý finálový deň bol úžasný. Mal som narodeniny, tak som si to náramne užil,“ spomína na nedávnu univerziádu Hliníčan Jakub Tatár.

20. mar 2019 o 14:49 Vladimír Širáň

HLINÍK NAD HRONOM. Hokejista z Hliníka nad Hronom dokázal so spoluhráčmi zo slovenskej reprezentácie získať strieborné medaily. Vo finálovom zápase na 29. Svetovej zimnej univerziáde podľahli rovesníkom z Ruska. Viac o úspešnom účinkovaní v ruskom Krasnojarsku nám povedal nedávny oslávenec Jakub Tatár.

Čo pre vás znamená získať striebro na univerziáde?

- Strieborná medaila je pre mňa jeden z najväčších športových úspechov a prajem zažiť ten pocit každému športovcovi.

Zamrzí prehraté finále?

- Samozrejme. Každý hráč, ktorý je vo finále, chce dosiahnuť celkové víťazstvo, a tak isto to bolo aj u nás. Zamrzelo to o to viac, že sme prehrali len o jeden gól a bojovali sme až do konca. Ale ruku na srdce, Rusi boli lepší a zaslúžene vyhrali.

Aké pocity u vás prevládali?

- Hneď po finále prevládalo trošku sklamanie, ale to rýchlo opadlo a boli sme šťastní aj z druhého miesta.

Čo bola príčina neúspechu?

- Nemyslím si, že by niekde bola chyba. Hrali sme trpezlivo, dodržiavali sme pokyny trénera, ale ten ruský tlak sme nedokázali ubrániť celý zápas. Možno sme