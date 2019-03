Na dotácie dá mesto Banská Štiavnica tento rok viac peňazí ako vlani

Najviac peňazí posielajú poslanci na šport.

24. mar 2019 o 11:59 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mesto Banská Štiavnica podporí tento rok celkom 45 žiadateľov o dotáciu celkovou sumou 45-tisíc eur. Ide o viac finančných prostriedkov ako vlani, keď mesto dalo na dotácie celkom 37 750 eur.

Najviac prostriedkov, a to 29-tisíc eur, poputuje do oblasti športu. Zhodne po 5000 eur je vyčlenených na oblasť kultúry, oblasť regionálneho rozvoja a životného prostredia a na sociálnu a zdravotnú oblasť. Najmenej prostriedkov, 1000 eur, poputuje do oblasti školstva.

Poslanci na štvrtkovom (21.3.) zastupiteľstve schválili pridelenie siedmich dotácií vyšších ako 1000 eur.

Dotáciu vo výške 14 400 eur odklepli pre Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica, 5200 eur pre Športový klub Atléti BS, 1300 eur pre žiadateľa Červená studňa, 5200 eur pre Plavecký klub Banská Štiavnica, 1900 eur pre Slovenský Červený kríž, 1637,60 eura pre Špeciálnu základnú školu Banská Štiavnica a 1050 eur pre Kalvársky fond.