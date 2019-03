Poľovníci sa sťažujú na nelegálny zber. Výkupcovia pôvod parožia neriešia

Nelegálny zber parožia trápi samotných poľovníkov. Tí si so kšeftármi nevedia rady.

22. mar 2019 o 15:28 Kristína Mindáková

SVÄTÝ ANTON. V období od februára do apríla dochádza ku zhadzovaniu parožia u jelenej zveri. To využívajú aj kšeftári, ktorí ho nelegálne zbierajú s vidinou jeho speňaženia. Ak na to nemajú povolenie, môžu sa dostať do problémov.

Na zber chodia aj v noci

Biznis, ktorý sa za posledné roky výrazne rozmohol. Podľa zákona o ochrane poľovníctva môže zhodené parožie zbierať len ten poľovník, ktorý vlastní povolenie užívateľa revíru a zároveň ho má zapísané v povolenke na lov.

Tento zákon však často obchádzajú kšeftári, ktorí vykonávajú takúto činnosť nelegálne. V tomto prípade ide o priestupok, za ktorý hrozí pokuta.

„Mám osobnú skúsenosť s protizákonným zberom srnčích parohov. Existujú celé partie, ktoré do lesov chodia kvôli takejto trofeji aj v noci. Avšak, na zber musia mať povolenie, inak im hrozí pokuta,“ vysvetľuje Štefan Petrikovič, ktorý učí na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici.

Neriešiteľná situácia?

Niektorí poľovníci sú skeptickí, problém je totiž dlhodobý a ťažko riešiteľný.

„Aj ja ako poľovník sa s tým stretávam prakticky celé roky. V Banskej Štiavnici a v okolí existujú výkupcovia, ktorých vôbec nezaujíma pôvod parožia alebo trofejí inej zveri. Je to kšeft. Aj u mňa v revíri máme tento problém. Nedá sa to prakticky riešiť, to by som tam musel byť aj s kolegami nonstop a strážiť. Najhoršie je, že takéto parohy majú pre nás dôležitý dokumentačný význam,“ sťažuje sa poľovník Arpád Pál.

Hrozí vysoká pokuta

Ak si teda parožie z lesa „návštevník“ odnesie bez povolenia užívateľa poľovného revíru a dostane sa do rúk policajtov alebo poľovníckej stráže, môže mať opletačky.

Čo však robiť v prípade, ak nájdeme v lese zhodené parožie a nechystáme sa ho speňažiť? „Je potrebné to ohlásiť najbližšiemu poľovníckemu združeniu a hlavne sa ničoho nedotýkať,“ hovorí poľovník Miroslav Garaj.

V opačnom prípade sa podľa zákona o poľovníctve môže pokuta za neoprávnený zber parožia fyzickou osobou vyšplhať až na sumu tritisíc eur.

Majú široké využitie

Výkupcovia jeleních zhodov tvrdia, že zákon im nekáže pýtať sa na pôvod vykupovaného parožia.

Ide o cenný artikel, ktorý je možné zužitkovať na mnoho spôsobov.

„Parožie má skutočne širokospektrálne využitie. V Číne sa z neho vyrábajú rôzne lieky, maste a afrodiziaká. Tie lepšie kusy však zostávajú na Slovensku a používajú sa napríklad na výrobu nábytku,“ uzatvára bývalý výkupca František Staroščák.