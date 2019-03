Výsledky prehovorili: Jastrabská škola patrí medzi najlepšie v okrese

Aj malá obecná škola môže dosahovať vynikajúce výsledky.

22. mar 2019 o 17:14 NIKOLA NIŽNÍK

Základná škola s materskou školou v Jastrabej sa už štyri roky radí medzi najlepšie školy vo výsledkoch v testovaní deviatakov a môže smelo konkurovať aj tým lepším školám v krajskej Banskej Bystrici. Veď posúďte sami (zdroj: vysledky.nucem.sk).

Stabilne medzi najlepšími

V roku 2015 dosiahla úspešnosť v úlohách zo slovenského jazyka a literatúry takmer 80 percent a viac ako 72 percent dosiahli školáci z jastrabskej školy aj z matematiky.

Dopadli najlepšie v žiarskom okrese a zo slovenského jazyka a literatúry boli štvrtí a v matematike piati najlepší v Banskobystrickom kraji.

O rok neskôr opäť zažiarili, keď matematiku zvládli najlepšie a slovenský jazyk a literatúru ako druhí najlepší v okrese Žiar nad Hronom. Z matematiky to bol pritom druhý najlepší výsledok v celom kraji.

Aj v nasledujúcich dvoch rokoch sa žiakom školy darilo. Opäť sa udržali na popredných miestach v rebríčku škôl v Žiarskom okrese.

V rámci Banskobystrického má škola už stabilné miesto v prvej dvadsiatke.

Konkrétne čísla z uplynulých rokov sú dôkazom, že aj škola s malým počtom žiakov v triedach dokáže dosahovať vynikajúce výsledky vo vzdelávaní.

Ako je to možné? Odpoveď je jednoduchá. Učitelia majú viac času venovať sa individuálne všetkým žiakom v triede.

Vo Fínsku, kde do školstva investujú raz toľko z HDP ako na Slovensku, na to prišli už v 60. rokoch minulého storočia. Prečo by naše deti nemohli byť vzdelávané rovnako dobre ako tie fínske?

Deti sú v bezpečí a v prírode

V škole v Jastrabej deti nepoznajú, čo je to šikana. S učiteľmi sa poznajú po mene, ale rovnako aj starší žiaci majú blízko k mladším. Vládne tam skutočná rodinná a priateľská atmosféra.

K nej prispieva aj zbor učiteľov, ktorý funguje a pracuje v demokratickom prostredí. Máme tu takú malú demokratickú zborovňu.

K celkovej atmosfére bez stresu prispieva aj poloha školy v jastrabských horách, v samom srdci prírody. Autobus tu zastavuje priamo pred bránou školy a deti neohrozuje premávka.

Vďaka vidieckemu prostrediu a rozľahlému areálu školy môžu deti absolvovať hipoterapiu – so svojím koníkom.

Z blízkeho mesta k nim do školy prichádza aj logopedička.

Deti tiež každoročne dochádzajú špeciálnym autobusom na lyžiarsky výcvik do strediska Krahule a na plavecký výcvik v plavárni v Žiari nad Hronom.

Škola tiež spolupracuje s Inštitútom Puškina v Moskve. Učitelia a žiaci vďaka tomu minulý rok leteli na desaťdňový študijný pobyt do Moskvy.

Široká škála možností a prístup pedagógov prispievajú k celkovej dobrej mikroklíme školy a vynikajúcim vzdelávacím výsledkom.

Skúsenosti s domácim vzdelávaním

Jastrabská škola navyše už niekoľko rokov patrí medzi popredné zariadenia na Slovensku, ktoré sa venujú domácemu vzdelávaniu.

Externú formu vzdelávania umožňuje školský zákon.

Žiak sa učí doma a do školy prichádza iba na komisionálne preskúšanie.

Do Jastrabej takto na polroka a na konci školského roka dochádzajú deti z celého Slovenska.

Vďaka súkromnému darcovi rodičia prihlasujú na preskúšanie svoje deti ako na vysokej škole - cez internetový portál vytvorený na objednávku.

Autor je riaditeľom školy.