Pohronie víťazne, Nemec: Priblížili sme sa k nášmu cieľu

FK Pohronie privítalo na svojom trávniku hráčov Petržalky. Piatkový večer prial domácim hráčom, ktorí sú naďalej na čele tabuľky II. ligy.

29. mar 2019 o 20:49 Ján Ihracký

21. kolo

FK Pohronie – FC Petržalka 2:0 (1:0)

GÓLY: 4. Blahút, 72. Abrahám

ROZHODOVAL: Čiernik,1536 divákov, ŽK: 0 – 3

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, P. Jacko, Pellegríni, Sedláček, Hrnčár (58. Voško), Hatok, Abrahám (83. Košuda), Dzúrik, Blahút (87. Pidruchnyi)

FC PETRŽALKA: Valach – Kosorin, Szöcs, Nemec (37. Vician), Kozlovský, Sombat, Horník (60. Turčák), Nagy, Gašparovič, Piroska, Prekop (79. Čerňanský)

PRIEBEH ZÁPASU:

Zápas sa začal zostra a už v tretej minúte pohrozil Sedláček. O necelú minútu sa domáci tešili z gólu, keď Blahút peknou obalovačkou umiestnil loptu za chrbát bezmocného brankára Petržalky Valacha – 1:0. Po vedúcom góle bola hra vyrovnaná, tímy sa ťažko presadzovali cez pozorné obrany. Obrovskú šancu spálila Petržalka v 31. minúte, keď po rohu hlavičkoval jeden z hosťujúcich hráčov a Jenčo fantasticky zachránil na čiare. O dve minúty zase pohrozil domáci Pelegríni z priameho kopu, Valach musel vyraziť na roh. V 38. minúte sa na hranicu šestnástky prebil aktívny Blahút, no jeho strela išla tentokrát nad. Pelegríni pohrozil z priameho kopu aj v 40. minúte, no opäť neúspešne. Do konca polčasu už gól nepadol, domáci tak šli do kabín s jednogólovým náskokom.

Bol to opäť Blahút, ktorý pohrozil Petržalke, na začiatku druhého polčasu sa preštrikoval do šestnástky, no mieril nad bránu. V 57. minúte mohli domáci navýšiť svoje vedenie, po protiútoku a následnej skrumáži sa k lopte dostal Abrahám, jeho strela sa medzi tri žrde však nezmestila. Domáci šli do dvojgólového vedenia v 72. minúte keď si na centrovanú loptu najlepšie nabehol Abrahám a tentokrát sa už nepomýlil. V 80. minúte sa sám na bránu rútil novic v drese Pohronia Voško, no mieril iba nad. Do konca zápasu si už obe mužstvá väčšie šance nevypracovali, Pohronie si záver postrážilo a pripísalo do tabuľky ďalšie tri body.

(zdroj: FUTBALNET.SK)

HRÁČ ZÁPASU:

Najaktívnejším hráčom bol Patrik Blahút. Dostal sa do niekoľkých šancí, prvú z nich premenil a strelil tak víťazný gól svojho tímu.

OKAMIH ZÁPASU:

Kľúčová bola 31. minúta a situácia po rohovom kope. Hosťujúci hráč sa dostal k hlavičke, lopta už smerovala do siete, no v poslednom momente skvele zasiahol na čiare Jenčo, zákrok zápasu!

POVEDALI PO ZÁPASE:

Spokojní mohli byť po zápase všetci domáci hráči, medzi nimi aj strelec prvého gólu Patrik Blahút. Ten videl zápas nasledovne: „Od prvej minúty to bol ťažký zápas, súbojový, veľmi fyzicky náročný. Popasovali sme sa s tým a zvládli sme to. Získali sme veľmi dôležité tri body. Pri mojom góle mi to tam Paťo Abrahám pekne nachystal a už som si to len hodil na pravú nohu a snažil sa to obaliť k zadnej žrdi. Chvalabohu, podarilo sa to.“ Hráči mali dnes o motiváciu postarané, ich tréner Rastislav Urgela slávil 43. narodeniny. Pripravili mu tak krásny darček: „Zaslúži si ho za to ako sa pod ním posúvame, sme všetci radi, že to takto dopadlo.“

Balázs Borbély (tréner Petržalky): Gratulujem kolegovi k výhre, vyhrali zaslúžene. Vo všetkých aspektoch boli od nás o triedu lepší či už to bola defenzíva, alebo hra dopredu. Zaslúžene vyhrali a potvrdiloipozíciu na prvom mieste. Ešte raz gratulujem.

Milan Nemec (tréner Pohronia): My sme vstúpili do zápasu veľmi dobre. Paradoxne, gól, ktorý sme dali v štvrtej minúte nám uškodil, boli sme nepresní, menej aktívni hore. Cez to všetko sme sa dostali do akcií, ktoré boli slušné. Po polčase, myslím si, že ten zápas bol jasne v našej réžii. Mali sme tam veľmi dobré akcie, ktoré sme žiaľ v mnohých prípadoch nedokončili. Boli tri-štyri situácie, kde sme to mohli vyriešiť inak, ale chalani potom hrali lepšie. Veľmi dobre hrala obrana. Zaslúžene sme vyhrali a znovu sa priblížili k nášmu cieľu.