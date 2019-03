V Bartošovej Lehôtke čistia dedinu a zároveň si volia prezidenta (+FOTO)

Starostka s dobrovoľníkmi z obce zbierali odpad. Predstavy o dobrom prezidentovi majú rôzne.

30. mar 2019 o 17:20 Ivana Zigová

BARTOŠOVA LEHÔTKA. V obci Bartošova Lehôtka v Žiarskom okrese vyhlásili v deň prezidentských volieb aj Veľké jarné upratovanie.

Na brigáde pri čistení okolia potoka a ciest, ale aj pri volebných schránkach sa v sobotu streli aktívni obyvatelia.

Očakáva čestnosť a úprimnosť

„Nie je nám ľahostajné, ako vyzerá naša dedina. Mám tu šikovných poslancov a ľudí, tak sme sa rozhodli v deň volieb, keď dúfame, že sa začne nová éra Slovenska, že si aj my vyčistíme obec,“ povedala starostka Zlatica Groschová, ktorú sme spolu s ďalšími stretli v pracovnom priamo v teréne.

Prečítajte si tiež: Prvé kolo nerozhodne, v druhom opäť v Počúvadle volia aj chalupári

Miestni vyzbierali plné vrecia odpadu – pustili sa do čiernych skládok, ale aj do neporiadku, ktorý v časti obce ostáva v okolí odpočívadla po kamionistoch.

„Našli sme všetko možné - od plastov cez staré topánky až po železný šrot. Žiaľ, na týchto skládkach sa podieľajú aj ľudia od nás a zo susedných obcí, tiež záhradkári. Zberný dvor je k dispozícii, no aj tak to mnohí radšej hodia do kríkov,“ povzdychla šéfka tunajšej samosprávy.

Volila hneď ráno, keď s komisiou otvárala volebnú miestnosť v kultúrnom dome.

„Aký by mal nový prezident byť? Ja očakávam najmä čestnosť, pracovitosť a úprimnosť. Chce to zmenu. Systém, ktorý máme na Slovensku aktuálne – poznačený korupciou, sa mi vôbec nepáči,“ odpovedala Groschová.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Pellegrini sa teší na spoluprácu s novou hlavou štátu, odvolila aj Čaputová

Voliť sa chystala aj ďalšia dobrovoľníčka Lucia Kaštierová, ktorá je členkou občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život bojujúceho v regióne proti ťažbe.

„Sobota je skôr pracovná, takže pôjdem, keď sa uvoľním,“ povedala nám dopoludnia. Medzi kandidátmi si vyberala na základe sympatií, ale aj podľa informácií, ktoré sa o nich objavili v médiách a na sociálnej sieti.

V poraste popri ceste našla aj vrece s plienkami, množstvo plastových fliaš či pneumatiky. „U nás v rodine to máme zaužívané, že vždy keď chodíme na túry a prechádzky, tak zároveň zbierame odpadky, pretože je ich všadiaľ veľa,“ poznamenala.

Ich favoriti skončili v prvom kole

Do druhého kola prezidentských volieb sa nedostal favorit Matúša a Marianny Dobiasových. Napriek tomu sa voliť zberali, aby nevyhral ten z kandidátov, ktorého vo funkcii určite nechcú. Z ich pohľadu si tak dnes vyberajú „menšie zlo“.

Prečítajte si tiež: Netradičná expozícia. Prezidenti končia aj v Múzeu gýča v Kremnici

„Prezident by sa mal v prvom rade zaujímať o Slovensko, až na druhom mieste by mala byť Európska únia a zahraničná politika,“ opísal nám svoje nároky Matúš.

K brigádnikom sa pridali, lebo chcú krajšiu obec. „Veď tu žijeme roky. Keď sa na jar rozpustí sneh vedľa cesty, je to katastrofa. Tu by sa po zime vyzbieralo aj za dve Tatry odpadu,“ povedal Matúš.

„Deti doma vedieme, ako majú triediť odpad a potom ich zoberieme do lesa a všade nachádzame samý odpad,“ pridala sa k nemu Marianna.

Kandidát, ktorého si v prvom kole vybral obecný poslanec Branislav Stupka, sa rovnako nedostal do finále.

„Ja som si vybral, ale dnes tam nie je, preto už voliť nejdem. Zdá sa mi to zbytočné,“ zareagoval na naše otázky popri upratovaní.