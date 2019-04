Polícia hľadá svedkov tragickej nehody na R1

Pomôcť majú záznamy z autokamier aj svedectvá vodičov, ktorí sa v čase nehody na ceste pohybovali.

2. apr 2019 o 10:58 (iz)

ŽIAR NAD HRONOM. Polícia hľadá svedkov víkendovej nehody na R1, pri ktorej zahynula mladá žena (†22) a ďalší dvaja mladí ľudia sa zranili.

"V súvislosti s vyšetrovaním tejto dopravnej nehody žiadame vodičov, ktorí v čase nehody prechádzali rýchlostnou cestou R1 a priebeh udalosti majú zaznamenaný na autokamere, aby tento záznam poskytli polícii. Prípadne ich žiadame o poskytnutie akejkoľvek informácie, ktorá nám pomôže nehodu objasniť," vyzvala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Svedkovia sa môžu ozvať na linku 158, na oficiálny profil polície na Facebooku, prípadne navštíviť niektorú z policajných staníc.

K nehode došlo v sobotu (30.3.) o 9.15 na R1 na úrovni Lehôtky pod Brehmi.

"Vodič Volkswagenu Golf viedol auto v smere jazdy Žarnovica – Žiar nad Hronom. Pred ním idúca Škoda Octavia z časti vybočila do ľavého jazdného pruhu rýchlostnej cesty a následne sa vrátila späť do pravého jazdného pruhu. Vodič Volkswagenu pravdepodobne neprimerane reagoval na vzniknutú situáciu, riadenie strhol doľava, následkom čoho sa stalo auto neovládateľným a prešlo do pravého jazdného pruhu," opísala Faltániová, čo malo predchádzať nečakanému nárazu do zvodidiel, po ktorom sa auto viackrát prevrátilo.

Na cestu vypadla 22-ročná spolujazdkyňa, ktorá utrpeľa smrteľné zranenia. Muž za volantom (24) sa zranil ľahko a ďalšia žena v aute (27) ťažko.

Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie a pre ublíženie na zdraví a k prípadu povolala aj znalcov.