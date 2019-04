Žarnovičania rozširovanie elektrárne nechcú, zámer nového zdroja kritizujú

Po biomase chce firma vyrábať elektrinu aj z plynu. Proti aktuálnemu zámeru sa postavili časť miestnych ľudí aj mesto.

4. apr 2019 o 9:42 Ivana Zigová

ŽARNOVICA. Obyvatelia Žarnovice, a to najmä tí, ktorí žijú v blízkosti tepelnej elektrárne na biomasu Energy Edge ZC, majú obavy.

Odmietajú aktuálny zámer firmy vybudovať v areáli bývalej preglejkárne ďalší elektrický zdroj. Nesúhlasné stanovisko k zámeru už vyjadrilo aj mesto.

Sťažujú sa na hluk aj na prach

Časť miestnych od plánovaného vybudovania nového tepelného a elektrického zdroja na zemný plyn očakáva zhoršenie svojho životného prostredia, ktoré podľa ich slov trpí už dnes.

Už existujúca elektráreň sprevádzkovaná v roku 2013 významne ovplyvnila život v blízkej oblasti. Ľudia sa sťažujú na prach aj na zvýšený hluk, ktorý potvrdili v minulých rokoch aj viaceré certifikované merania.

„Každé možné rozšírenie vnímame ako zhoršenie súčasnej situácie a ďalší príspevok k ohrozeniu nášho životného prostredia a zdravia,“ povedal v súvislosti s aktuálnym zámerom firmy Ján Mních.

Ten je členom petičného výboru v súvislosti so staršou petíciou za zosúladenie vplyvov elektrárne so všetkými normami tak, aby neprispievala k zhoršeniu životného prostredia v meste. V minulosti ju podpísalo 345 ľudí zo Žarnovice a z okolia.

Požadujú jasné odpovede

„Celé mesto kontaminované spadom toho, či sa produkuje pri spaľovaní v elektrárni. Či to je toxické alebo nie, to nevieme povedať, ale prašnosť je neúmerná v celom meste,“ pridal sa Ján Jančok, ďalší obyvateľ Žarnovice, ktorému napriek tomu, že sa ich snažil vyhľadať, chýbajú o čerstvom zámere komplexné informácie odpovedajúce na všetky jeho otázky.

„Určite by to chcelo spracovať nejakú expertízu, ktorá by dala odpovede obyvateľom,“ poznamenal.

Vplyv súčasnej prevádzky ešte pred vybudovaním nového zdroja pociťuje aj Alexandra Pažúrová, ktorá býva neďaleko a nie je jej ľahostajné, v akom prostredí žije.

„Prejavy prevádzky sú tu citeľné 24 hodín. Či už vizuálne, keď vidíte dym valiaci sa ponad domy, ponad celé mesto. Ak je to len čistá para, respektíve parová zmes, ako hovorí konateľ spoločnosti, tak nerozumiem, prečo nachádzam na parapetách jemné častice prachu, niekedy aj pilín. Nestačí, že jeden deň ich utriem, na druhý deň ich môžem utierať znovu,“ povedala.

Bielizeň vonku radšej nesuší a v zimných mesiacoch nachádzala na snehu dopad pevných znečisťujúcich častíc.

„Je tu tiež výrazne zvýšený hluk, hlavne v noci, prevádzku počuť už len pri otvorených vetračkách na oknách. Sú obdobia, keď sú podmienky zhoršené pri samotnom dýchaní,“ vymenovala vplyvy, ktoré vníma počas bežných dní.

Mesto vidí nesúlad s územným plánom

So zmenou navrhovanej činnosti Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja nesúhlasí ani žarnovická radnica. Pre sľubovanú prevádzku novej preglejkárne, kde už mali vzniknúť stovky pracovných miest, mala ako zdroj slúžiť súčasná elektráreň na biomasu.

Keďže zámer veľkej fabriky zatiaľ investor neuskutočnil a elektrickú energiu z elektrárne predáva do verejnej siete, mesto vidí nesúlad s platným územným plánom. Podľa toho má totiž areál bývalej Preglejky slúžiť pre výrobné činnosti, skladovanie a technické vybavenie pre vlastnú výrobnú činnosť.

„V prípade, že bude naďalej navrhovaná potreba nového zdroja, Mesto Žarnovica bude žiadať zastavenie súčasného zdroja na biomasu, pretože tento zdroj nebude slúžiť na účel v súlade s vydaným povolením, respektíve bude v rozpore s územným plánom mesta,“ píše sa v stanovisku podpísanom primátorom Žarnovice Kamilom Dankom (Smer-SD, Most-Híd a SNS).

Samospráva tiež v zámere nenašla dostatok dôkazov na to, že súčasný zdroj by pre potreby avizovaného závodu nestačil.

Mesto tiež v stanovisku žiada posúdenie stavby z hľadiska celkového zaťaženia územia a tiež vyhodnotenie zdravotných dopadov kumulatívnych vplyvov znečistenia ovzdušia a úrovne hluku, teda vziať do úvahy aj iné droje.

Regionálna hygienička: Pýtajte si štúdiu

K plánovanej výstavbe sa už vyjadril aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Ten vydal súhlasné stanovisko, no zároveň príslušnému stavebnému úradu navrhol zaviazať investora, aby stavbu uskutočnil v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou.

Úrad má zároveň podľa vyjadrenie regionálnej hygieničky Evy Striežovej od firmy ešte pred vydaním stavebného povolenia požadovať štúdiu, ktorá preukáže, že nový zdroj s jeho technológiou nebudú v lokalite v blízkosti Bystrickej ulice ďalším zdrojom hluku.

Pripomenula tiež potrebu vnímať dopady spoločne s vplyvmi ďalších zdrojov hluku, ktorými sú napríklad rýchlostná cesta R1 či železnica.

Okresnému úradu v Žarnovici a jeho odboru starostlivosti o životné prostredie žiarski hygienici poslali vyjadrenie, že zámer treba posúdiť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Konateľ firmy: Mal by spĺňať všetky normy

Potrebu výstavby nového zdroja zdôvodnil jeden zo spoločníkov a zároveň konateľ spoločnosti Energy Edge ZC Ján Šestina práve projektom budúcej preglejkárne, kde sľúbil po dokončení až 500 pracovných miest.

„Dôvodom je potreba vybudovania zástupného a záložného energetického zdroja pre prípad výpadku distribučnej sústavy alebo odstávky existujúceho energetického zdroja,“ napísal v stanovisku. Energiu do verejnej siete vraj z neho firma odvádzať neplánuje.

„Elektrina vyrobená v tomto zdroji nemôže byť vyvedená do nadradenej distribučnej sústavy, to je podmienka prevádzkovateľa distribučnej sústavy,“ priblížil.

Nový zdroj je podľa jeho slov projektovaný ako paroplynový. „Nie je „spaľovňou“,“ odkázal.

Žarnovičanom odpovedal, že by mal spĺňať všetky slovenské normy, vrátane emisných a hlukových, ale aj požiadavky právnych predpisov Európskej únie. Vecné pripomienky verejnosti vraj privíta.

Povedal tiež, že zdroj by spoločnosť začala prevádzkovať až po nábehu novej preglejkárne.

Projekt fabriky však už mal mať za sebou minimálne prvé dve etapy, tie sa však dosiaľ v priemyselnom areáli neuskutočnili a práce meškajú.

„Časť meškania je spôsobená prieťahmi na strane príslušných správnych orgánov, za časť meškania môžu externé faktory nezávislé od vôle našej spoločnosti a za časť meškania zodpovedná Energy Edge ZC,“ zhrnul Šestina.

Aktuálne je projekt podľa jeho slov vo finálnej fáze vo vzťahu k prvej etape a v Žarnovici sa už nachádza aj väčšina technológie pre druhú etapu.

„Prvú etapu by sme chceli uviesť do prevádzky koncom roka 2019, respektíve začiatkom roku 2020,“ povedal.