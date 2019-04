Matka autistu: Pri obviňujúcich pohľadoch ľudí trpím

Nestačí vidieť film Rain man, hovorí mama autistu Adama.

11. apr 2019 o 12:30 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Život s autistickým dieťaťom nie je jednoduchý, hovorí mama školáka Adama - Vladimíra Hricová. Komplikácie však vyvažujú chvíle radosti a hrdosti.

Aké bolo vyrovnať sa s informáciou, že váš syn je autista?

– Na začiatku to bolo ťažké. Keď mi povedali, že je autista, ani som poriadne nevedela, čo to znamená. Snažili sme sa celá rodina získať čo najviac informácií. Videla som film Rain man, no rýchlo som zistila, že zažívame úplne iné situácie.