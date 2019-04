Autisti budú mať pri Žiari mobilný dom. Chcú v ňom aj terapie s odborníkmi

Združenie, ktoré pomáha rodinám autistov, hľadá ďalších sponzorov.

11. apr 2019 o 11:31 Ivana Zigová

ŽIAR N. HRONOM/LAD. VIESKA. Už čoskoro by mali deti s autizmom a ich rodičia nájsť útočisko v mobilnom dome, ktorý postavia v Ladomerskej Vieske.

V ňom chcú spoločne tráviť voľný čas a zároveň tam plánujú rôzne druhy terapií.

Veria, že sa nájdu sponzori

„Mobilný dom s výmerou 30 metrov štvorcových je už vyrobený. Do konca apríla ho pôjdeme obhliadnuť a v prvý májový týždeň by už mal byť v Ladomerskej Vieske – na prenajatom pozemku,“ potvrdila Lucia Pittnerová z občianskeho združenia Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žiarsko.

V objekte by mali byť dve terapeutické miestnosti, no jeho návštevníci by tam mali nájsť aj kuchynku a sociálne zariadenie.

„Chýbajú nám napríklad batérie do kuchyne, do kúpeľne, záchod, ale napríklad aj jednoduchý drevený plot. Ocenili by sme aj, ak by sa našiel niekto, kto by nám pomohol s vyrovnaním terénu,“ vymenovala Pittnerová a dodala, že hoci sa snažia zvládnuť všetko vlastnými silami, uvítali by akéhokoľvek ochotného sponzora a pomocníka.