Dom smútku na žiarskom cintoríne vynovia

Mesto hľadá firmu, ktorá dodá a vymení okná a dvere.

14. apr 2019 o 10:02 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarska samospráva plánuje vymeniť okná a dvere na miestnom dome smútku. Aktuálne hľadá firmu na dodávku a montáž hliníkových okien a dverí.

Zákazku v predpokladanej hodnote takmer 8 240 eur bez DPH obstaráva mesto prostredníctvom elektronického systému Josephine.

Vedúci kancelárie primátora Martin Baláž priblížil, že výmena je súčasťou postupnej obnovy domu smútku.

"Máme naplánovanú komplexnú rekonštrukciu, robíme to však na etapy. V minulosti sme investovali do interiéru a vybavenia," priblížil s tým, že v budúcnosti by ešte mesto chcelo riešiť fasádu objektu.

Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 23. apríla.