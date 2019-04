Osobka na Pelegríniho zabrala, Dukla si vezie domov tri body

FK Pohronie zaznamenalo na domácom trávniku prvú prehru v sezóne. Tréner Dukly Stanislav Varga si napriek tomu myslí, že Pohronie prvú priečku v tabuľke udrží.

12. apr 2019 o 21:58 Ján Ihracký

23. kolo

FK Pohronie – MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:2)

GÓLY: 3. Vajda, 5. Starší

ROZHODOVAL: Vlčej, 1419 divákov, ŽK: 1 – 2

FK POHRONIE: Jenčo – Župa, Nosko, P. Jacko, Pelegríni, Sedláček, Hatok, Abrahám (66. Višić), Dzúrik (46. Voško), Košuda (46. Kondrlík), Blahút

DUKLA BB: Krejčí – Tóth (90. Žilinec), Starší, Laksik (90. Galić), Kupčík, Snitka, Polievka (88. Gregáň), Prikryl, Migaľa, Vajda, Willwéber

PRIEBEH ZÁPASU:

Banskobystrická Dukla si nemohla priať lepší vstup do zápasu keď sa jej podarilo skórovať už v tretej minúte, presadil sa Vajda. O minútu mohlo byť vyrovnané, Abrahám sám postupoval na Krejčího, ale ten dokázal loptu vyraziť. Udrela tak opäť Dukla. Po zmätkoch sa k lopte v šestnástke dostal Starší a nemal problém zakončiť – 0:2. V desiatej minúte si šancu po centrovanej lopte vypracovalo aj zaskočené Pohronie, Kreči bol ale opäť pozorný. Ďalšiu skvelú šancu mala Dukla na konci prvej polhodiny, hlavičkoval Starší, no tentokrát podržal svoj tím aj Jenčo. V 40. minúte mohlo Pohronie znížiť ale ani po niekoľkých dorážkach loptu do siete nepretlačilo. Tímu patril záver polčasu, no Bystrica si výsledok strážila a odchádzala do šatní s dvojgólovým náskokom.

V druhom polčase pokračovalo Pohronie v tlaku, v 47. minúte postupoval sám na Krejčiho striedajúci Kondrlík, no aj on podobne ako predtým Abrahám zlyhal. V 53. minúte spálil tutovku aj Nosko, ktorý po centrovanej lopte hlavičkoval nad. V 71. minúte sa k strele v území šestnástky dostal aj aktívny Blahút, Krejči však opäť zasiahol. V poslednej päťminútovke si vypracovala šancu aj Dukla, Polievka bol zoči-voči Jenčovi neúspešný. Nič podstatné sa už do konca nestalo a tak si hostia odvážajú zo Žiaru nad Hronom tri body. Stali sa prvým tímom, ktorý v tejto sezóne triumfoval na trávniku Pohronia.

HRÁČ ZÁPASU:

Duklu podržal pri dvoch nájazdoch domácich brankár Krejčí. Zlikvidoval aj ostatné šance a stal sa mužom zápasu.

OKAMIH ZÁPASU:

Úvodná päťminútovka. Prvý útok Dukly skončil gólom, Abrahám mal šancu vyrovnať, ale vychytal ho Krejčí. Z následného protiútoku pridali Banskobystričania druhý klinec do domácej rakvy.

POVEDALI PO ZÁPASE:

Po domácich zápasoch Pohronia nezvykne v útrobách štadióna panovať smutná nálada, no dnes to bolo iné. Hráči putovali do šatní so zvesenými hlavami. Lúčenie a ďakovačka s fanúšikmi neprebehla, lebo na záverečný hvizd hlavného rozhodcu ich počkala len hŕstka. Po zápase sme vyspovedali oporu zadných radov Jána Noska. „Nezachytili sme úvod stretnutia a z prvej štandardky sme inkasovali veľmi lacný prvý gól, vzápätí druhý. Troška nás to položilo a nevedeli sme sa dostať do nášho klasického tempa. Zahodili sme nejaké šance, veľmi nás to mrzí,“ zhodnotil zápas Nosko. Dukla hrala dobrý futbal, podľa Noska ich však ničím neprekvapila: „Pripravovali sme sa na ňu ako na každého súpera. Boli dôrazní v osobných súbojoch, ale to sme vedeli. My sme mali byť tiež troška tvrdí. Neprekvapila nás, hrala to čo sme si mysleli.“ V obranných radoch chýbal skúsený Lukáš Tesák, ktorý si doliečuje svalové zranenie zo zápasu s Dubnicou, Nosko priznal, že tímu chýbal: „Určite Teso má svoju kvalitu, na tej ľavej strane tam jazdí. Rišo (Župa pozn. red.) tam naskočil, ale každý videl, že Tesák trošku chýbal. Nebolo to však dnes iba o ňom.“

Stanislav Varga (tréner Dukla BB): Vyšiel nám úvod zápasu. Podržal nás brankár pri šanciach súpera. Vyšiel nám taktický ťah s osobkou na Pelegríniho. Myslím, že dnes nám futbal ukázal tú krajšiu stránku. Z prvých dvoch šancí sme dali dva góly a určite sa nám hralo lepšie, prvýkrát počas jari sme vyhrávali. Absolutórium si zaslúži každý hráč. Aj tak si myslím, že Pohronie má silné mužstvo. Sú prví, myslím si, že aj ostanú, ja im prajem veľa šťastia. Ja som to zažil v Prešove, že keď niekedy veľmi chcete, prehráte. Ale stále si myslím, že skončia prví.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): Ďakujem Stanovi za kompliment. Minule som hovoril o tom, že sme k tomu blízko a zároveň ďaleko, aby sme splnili náš cieľ. Momentálne nám tá futbalová stránka ukazuje škaredú tvár, ale doteraz to bolo pekné, verím, že sa tam vrátime. Úvod bol z našej strany zlý, dostali sme dva góly do piatej minúty. To by zamávalo zrejme aj s inými mužstvami. Napriek tomu, sme hneď mali šancu za stavu 0:1, Paťo (Abrahám pozn. red.) nedal, bohužiaľ. V druhom polčase takisto Kondrlík veľmi dobre naskočil a dve šance nepremenil. Ako povedal Stano, brankár veľmi dobre zakročil a naši hráči neriešili situáciu tak ako mali. Dnes tam bolo strašne veľa nepresností, súperovi sme dali do ruky zbrane a celý zápas sme sa s tým potýkali. Nepodarilo sa nám ani skorigovať výsledok, sme z toho smutní, ale taký je futbal. Súperovi gratulujem k víťazstvu a my ideme ďalej.