Gastrofestival: Študenti ponúkli halušky inak aj burger s čiernou žemľou (+FOTO)

Maturanti v praxi zisťujú, čo znamená podnikať v gastronómii.

15. apr 2019 o 13:19 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Každoročne v apríli prúdi na Gastrofestival 2019 množstvo zvedavých hostí, ktorí chcú vyskúšať nové, ale aj tradičné jedlá pripravené s dávkou kreativity.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom ho zorganizovala už sedemnástykrát. Ide pritom o praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre študentov hotelovej akadémie, ktorých úlohou je navrhnúť a premeniť na realitu reštauráciu s konkrétnou témou.

Takmer skutočné podnikanie

Stredoškoláci majú počas Gastrofestivalu možnosť uplatniť v praxi to, čo sa za uplynulé roky naučili.

„Pohybujú sa takmer v reálnom podnikaní. Hovorím takmer, pretože škola im poskytuje inventár, priestory, majú k dispozícii pracovnú silu v podobe žiakov nižších ročníkov. Zároveň však ukážu vlastnú kreativitu a musia dopredu pripraviť projekt, ktorý si počas festivalu overia v praxi. Zisk pritom ostáva študentom, čo ich motivuje. Skúšobná komisia však hodnotí niečo iné – to, ako celú aktivitu zvládnu,“ opísal princíp riaditeľ strednej školy Miroslav Krajčov.

Tento rok si mohli návštevníci vo vybraných modelových reštauráciách pochutnať aj na steaku z hovädzej sviečkovice a burgroch v Streed Food Burgirls, na grilovanom tuniakovi s mangovo – paprikovým šalátom, žabích stehienkach či banánovej polievke v kubánskej reštaurácii Niňa Cubana, alebo na netradičných bryndzových haluškách s dusenou teľacinou v slovenskej reštaurácii Fujarôčka.

V talianskej reštaurácii L´Appetito ponúkli študenti mäsové guľky v paradajkovo – bazalkovej omáčke s cestovinami strangozzi, no i rizoto so šafranom a v tunajšej kaviarni cukrovinky inšpirované Maltou.

Čierne žemle ako malá inovácia

Pre študentov je nielen medzi Žiarčanmi obľúbený festival dobrého jedla veľkou skúsenosťou.

„Street food je momentálne gastronomický trend a je lákavý pre hostí. Najmä pre mladých ľudí tu máme hamburgery s hranolkami, starší si často vyberajú steaky. Chceli sme priniesť niečo, čo nie je také známe, veľa sme si o tom načítali, navštívili sme rôzne prevádzky a zisťovali, čo má u ľudí úspech,“ vysvetlila Zuzana Tužinská, generálna manažérka Burgirls, prečo nasadili do ponuky čierne sépiové žemle, aké často nevídať.

Maturantka, ktorá sa chystá študovať ďalej na vysokej škole, za najnáročnejšiu na celej príprave označila propagáciu.

„Napríklad vytvorenie webstránky, ale aj vytváranie príspevkov na Instagrame, kde sme museli byť stále aktívni a lákať ľudí. Práve na sociálnych sieťach dnes veľmi záleží,“ objasnila. Jej tím prekvapili napríklad vysoké náklady na kvalitné mäso, ktoré sa odrazili aj vo vyšších cenách, ale aj náročná práca s personálom.

„Je určite ťažké pracovať ako čašník a servírka, lebo to nie je dobre zaplatené. Ak by som sama podnikala, určite by som hľadala zodpovedných ľudí so skúsenosťami,“ povedala.

Slovenská klasika, ktorá z domácností mizne

Aj vo Fujarôčke, ktorá ponúkla slovenskú kuchyňu, sa snažili o inovácie v rámci známych pokrmov.

„Napríklad halušky sme sa snažili sme pripraviť na modernejší spôsob. Nedali sme tam škvarky, ale teľacie mäso. Mali veľký úspech,“ potvrdila študentka Viktória Komárová.

„Ďalej sme si do menu vybrali šúľance s makom – sú síce slovenskou klasikou, ale doma si ich v dnešnej dobe uvarí len málokto. Takto sme hosťom pripomenuli slovenskú tradíciu, ktorá už z domácností pomaly vymizla,“ priblížila.

Halušky s teľacím si pochvaľoval aj jeden zo sponzorov reštaurácie Štefan.

„Vyskúšal som ich a sú výborné. Chutili mi aj šúľance, takže chválim,“ povedal nám po návšteve reštaurácie.

Za náročnú označili dievčatá v tunajšom pracovnom tíme najmä organizáciu personálu.

„Manažovanie personálu je náročné. Musí to fungovať, najmä spolupráca s kuchyňou, keď totiž nejde kuchyňa, obsluha končí,“ poznamenala študentka Barbora Kukučková.

Stáž v cudzine ho naučila samostatnosti

Skúsenosti, ktoré získal počas odbornej stáže na Malte, si v praxi počas Gastrofestivalu vyskúšal aj Samuel Budinský.

„Prax v jednom z hotelov na Malte nám dala do života veľa, nielen, čo sa týka gastronómie, ale aj v rámci osobného rozvoja a samostatnosti. Tiež sme sa zdokonalili v angličtine,“ povedal Samuel, ktorý počas festivalu pomáhal pripravovať maltské cukrovinky pre školskú kaviareň.

„Pripravujeme štyri dezerty špecifické výraznými chuťami – napríklad anízom, ďatľami,“ konkretizoval.

Na prvý pohľad netradičná forma maturity v podobe Gastrofestivalu sa škole osvedčila.

„I keď naši žiaci hodnotia túto formu praktických maturít ako pomerne náročnú, po určitom čase, keď sa k nám vracajú ako absolventi, majú na to dobré spomienky a hodnotia ju ako časť štúdia, ktorá ich posunula dopredu,“ potvrdil riaditeľ školy.