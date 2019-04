Vanesske (12), ktorej zlyhávajú obličky, svitá nádej. Ozval sa možný darca

Školáčka zo Župkova čaká na transplantáciu obličiek. Rodine sa ozval potenciálny darca. Cez sociálnu sieť.

17. apr 2019 o 8:35 Kristína Mindáková

ŽUPKOV. Napriek zdravotným problémom udivuje životným elánom. Len dvanásťročná Vanesska Adamcová z obce Župkov momentálne prežíva náročné obdobie.

Minulý rok lekári dievčatku diagnostikovali vážne problémy s obličkami a zaradili ju do transplantačného programu.

Aktuálne to však vyzerá tak, že školáčke svitá na lepšie časy – pred pár dňami sa totiž rodine ozval možný darca.

Zo dňa na deň

Ešte prednedávnom bezstarostný život, dnes obavy. Siedmačka Vanesska Adamcová spolu s rodinou už vyše roka zažívajú ťažké chvíle.

Ako tvrdí jej mama Marta Adamcová, dcéra nikdy predtým so žiadnymi zdravotnými problémami nebojovala.

„Vanesska ochorela pred rokom vo februári. Jeden deň odišla do školy, kde jej odrazu zostalo zle. Môj partner po ňu okamžite išiel a rovno sme ju zobrali k doktorke, kde jej urobili rôzne odbery. Výsledky neboli ideálne, mala vysoký krvný tlak. Preto ju poslali do nemocnice do Levíc a odtiaľ do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislave, kde jej urobili všetky vyšetrenia,“ opisuje.