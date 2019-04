Záhada auta na brehu Hrona: Ženu polícia vypátrala živú

Udalosť, ktorá vzbudila mnohé otázky, má prekvapivý záver.

19. apr 2019 o 10:16 (iz)

ŽIAR N. HR./POLTÁR. Nezvestná 41-ročná Poltárčanka Miriam Martišová je živá. Neželá si ale zverejniť miesto, kde sa nachádza. Informáciu priniesol vo štvrtok večer portál noviny.sk s odvolaním sa na vyjadrenie krajskej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej. Podľa zistení portálu sa mala žena v susednej Českej republike uchádzať o prácu v nemocnici a spoznal ju niekto z personálu.

Polícia začala pátranie po tom, ako v utorok ráno našli okoloidúci jej Range Rover opustený pri rieke Hron neďaleko Žiaru nad Hronom.

Nikto v ňom nebol, no polícia v aute našla krvavé stopy aj skalu. Záchranári hľadali nezvestnú bezvýsledne dva dni, a to aj potápači či psovodi so svojimi psami.

O tom, kde je, nedala od pondelka večera nezvestná Poltárčanka, ktorá je podľa webu politickej strany okresnou predsedníčkou SaS v Poltári, vedieť ani rodine.

Správanie sa ženy zaskočilo aj riaditeľa Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia Alexandra Bereka. Hoci sa potešil, že sa našla v poriadku, pripomenul hodiny pátrania v okolí toku Hrona.

"Záchranári budú určite trošku sklamaní," poznamenal pre noviny.sk v súvislosti s prístupom ženy, ktorá o sebe nepodala žiadne správy napriek tomu, že o rozsiahlom pátraní informovali mnohé médiá.

Čo za zmiznutím regionálnej političky mohlo byť, preverí polícia.